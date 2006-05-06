«Челси» попал в ЛЧ, а «МЮ» не смог, Россия выиграла хоккейный Евротур, Рибери и Роббен покинут «Баварию» и другие новости утра

1. В Англии ясны некоторые итоги футбольного сезона. «Челси» сыграет в ЛЧ, «МЮ» в пролете. «Арсенал» едва ли обойдет «Тоттенхэм», и Эмери признал, что шансов на топ-4 нет. А в плей-офф чемпионшипа будет знатная заруба – «Лидс» Бьелсы против «Дерби» Лэмпарда.

Сегодня «Ман Сити» может вернуться на первое место в премьер-лиге – надо обыграть «Лестер». Шансы на титул «Ливерпулю» попытается дать его бывший тренер – Брендан Роджерс. Вовлечение в чемпионскую гонку для него волнительно. Смогут ли гости отнять очки у Пепа Гвардиолы? Не нужно гадать, получите 1 000 рублей на ставку бесплатно и сделайте свой выбор.

2. В РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Динамо», «Ростов» – с «Краснодаром». За армейцев в концовке забил Нисимура, вышедший в защитной маске, а за дончан – Шомуродов, которому на голову надели резиновую шапочку.

3. Хоккейная сборная России стала победителем Евротура, а затем еще и нанесла поражение чехам в заключительном матче в Брно.

4. В Кубке Стэнли «Сент-Луис» в гостях обыграл «Даллас». В серии потребуется седьмой матч.

5. Чакир будет судить ответную игру 1/2 финала ЛЧ между «Ливерпулем» и «Барселоной».

6. Рибери и Роббен покинут «Баварию» по окончании сезона. Француз провел в клубе 12 лет, голландец отыграл 10.

7. В испанской примере «Реал» победил «Вильярреал» и сократил отставание от «Атлетико», «Валенсия» разгромила «Уэску», которая вылетела вместе с «Райо Вальекано».

8. «Аякс» в финале Кубка Голландии разгромил «Виллем II». Между прочим, амстердамская команда сохраняет шансы на требл. И отнюдь не плохие.

9. Новоуренгойский «Факел» завоевал бронзу чемпионата России по волейболу, победив во втором матче серии за третье место петербургский «Зенит».

10. В плей-офф НБА «Портленд» проиграл «Денверу», «Торонто» взял верх над «Филадельфией». В обеих сериях теперь 2-2.

11. В финале чемпионата мира по снукеру Трамп обыгрывает Хиггинса со счетом 12:5 после второй сессии.

Цитата. Оле-Гуннар Сульшер: «Таблица не врет. «МЮ» не заслужил быть в топ-4»