«Лидс» Бьелсы сыграет в плей-офф чемпионшипа против «Дерби» Лэмпарда

«Норвич» выиграл чемпионшип в сезоне-2018/19.
«Канарйеки», досрочно обеспечившие себе место в премьер-лиге, набрали 94 очка в 46 турах и во второй раз в истории победили в первом английском дивизионе (еще в сезоне-2003/04).
«Шеффилд Юнайтед», также вернувшийся в АПЛ, занял второе место с 89 очками.
В плей-офф чемпионшипа за третью путевку в высший дивизион Англии пробились «Лидс» (83 очка), «Вест Бромвич» (80), «Астон Вилла» (76) и «Дерби Каунти» (74).
«Лидс» под руководством Марсело Бьелсы сыграет с «Дерби Каунти», который возглавляет тренер-дебютант Фрэнк Лэмпард. Во второй паре встретятся «Астон Вилла» и «Вест Бромвич».
Команды проведут по два матча – дома и в гостях 11-15 мая. Победители разыграют место в премьер-лиге.
Финал чемпионшипа состоится 27 мая на «Уэмбли».
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