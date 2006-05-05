«Лидс» Бьелсы сыграет в плей-офф чемпионшипа против «Дерби» Лэмпарда

выиграл чемпионшип в сезоне-2018/19.

«Канарйеки», досрочно обеспечившие себе место в премьер-лиге, набрали 94 очка в 46 турах и во второй раз в истории победили в первом английском дивизионе (еще в сезоне-2003/04).

, также вернувшийся в АПЛ, занял второе место с 89 очками.

В плей-офф чемпионшипа за третью путевку в высший дивизион Англии пробились «Лидс» (83 очка), «Вест Бромвич» (80), «Астон Вилла» (76) и (74).

«Лидс» под руководством Марсело Бьелсы сыграет с «Дерби Каунти», который возглавляет тренер-дебютант . Во второй паре встретятся «Астон Вилла» и .

Команды проведут по два матча – дома и в гостях 11-15 мая. Победители разыграют место в премьер-лиге.

Финал чемпионшипа состоится 27 мая на «Уэмбли».

Шпионский скандал в чемпионшипе: на базе «Дерби Каунти» поймали сотрудника «Лидса»

Статистика чемпионшипа