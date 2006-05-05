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    🔥«МЮ» не сыграет в Лиге чемпионов-2019/20

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Хаддерсфилд Айзек Мбенза Скотт Мактомини Футбол

    «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с уже вылетевшим «Хаддерсфилдом» (1:1) в матче 37-го тура АПЛ.

    Клуб из Манчестера потерял шансы попасть в Лигу чемпионов-2019/20.

    Команда тренера Оле-Гуннара Сульшера за тур до конца чемпионата занимает шестое место, набрав 66 очков. У идущего четвертым «Тоттенхэма» 70 очков.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Хаддерсфилд – Манчестер Юнайтед 1:1 (0:1, 1:0)
    Дата проведения
    5 мая, 16.00, «Джон Смитс»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 8 Мактомини, 1:1 – 60 Мбенза.
    ХаддерсфилдЛессль, Конголо, Дурм (Смит, 46), Шиндлер, Леве, Муй, Бакуна, Притчард, Хогг, Мбенза (Диакаби, 90), Грант.
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Шоу, Линделеф (Диогу Далот, 83), Джонс, Янг, Погба, Матич (Эррера, 53), Мата, Мактомини, Санчес (Чонг, 54), Рэшфорд.
    Предупреждения:
    Джонс (33), Лессль (90).

    4-е место в АПЛ не гарантирует попадание в Лигу чемпионов. Все расклады за два тура до финиша

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