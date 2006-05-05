🔥«МЮ» не сыграет в Лиге чемпионов-2019/20

в гостях сыграл вничью с уже вылетевшим (1:1) в матче 37-го тура АПЛ.

Клуб из Манчестера потерял шансы попасть в Лигу чемпионов-2019/20.

Команда тренера Оле-Гуннара Сульшера за тур до конца чемпионата занимает шестое место, набрав 66 очков. У идущего четвертым «Тоттенхэма» 70 очков.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

4-е место в АПЛ не гарантирует попадание в Лигу чемпионов. Все расклады за два тура до финиша

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