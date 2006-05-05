🔥«МЮ» не сыграет в Лиге чемпионов-2019/20

«Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с уже вылетевшим «Хаддерсфилдом» (1:1) в матче 37-го тура АПЛ.
Клуб из Манчестера потерял шансы попасть в Лигу чемпионов-2019/20.
Команда тренера Оле-Гуннара Сульшера за тур до конца чемпионата занимает шестое место, набрав 66 очков. У идущего четвертым «Тоттенхэма» 70 очков.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 5 мая, 16.00, «Джон Смитс»
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Хаддерсфилд –
Лессль, Конголо, Дурм (Смит, 46), Шиндлер, Леве, Муй, Бакуна, Притчард, Хогг, Мбенза (Диакаби, 90), Грант.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Шоу, Линделеф (Диогу Далот, 83), Джонс, Янг, Погба, Матич (Эррера, 53), Мата, Мактомини, Санчес (Чонг, 54), Рэшфорд.
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