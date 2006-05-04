Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Сельты», «Атлетико» против «Эспаньола»

В 36-м туре Ла Лиги «Севилья» крупно проиграла «Леганесу» (0:3).
Чемпионат Испании
36-й тур
- Дата проведения
- 4 мая, 14.00, «Сьюдад де Валенсия»
- Дата проведения
- 4 мая, 17.15, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 4 мая, 19.30, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 4 мая, 21.45, «Балайдос»
- Дата проведения
- 5 мая, 13.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 5 мая, 15.00, «Ипуруа»
- Дата проведения
- 5 мая, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 5 мая, 19.30, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 5 мая, 21.45, «Эль Алькорас»
- Дата проведения
- 3 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Голы:
- 0:1 – 8 Эн-Несири, 0:2 – 20 Брэйтуэйт, 0:3 – 82 Оскар Родригес.
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Севилья –
Вацлик, Навас, Меркадо, Гомес, Эскудеро, Сарабия, Меса (Гоналон, 38), Рог (Сальватьерра, 70), Промес (Васкес, 46), Бен-Йеддер, Мунир.
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Леганес –
Куэльяр, Бустинса, Омеруо, Сиовас, Ресио, Хуанфран (Ньом, 76), Сильва, Оскар Родригес, Микель Весга, Эн-Несири (Каррильо, 86), Брэйтуэйт (Хосе Арнаис, 83).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.