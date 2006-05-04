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    Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Сельты», «Атлетико» против «Эспаньола»

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    В 36-м туре Ла Лиги «Севилья» крупно проиграла «Леганесу» (0:3). 

    Чемпионат Испании

    36-й тур

    Леванте – Райо Вальекано
    Дата проведения
    4 мая, 14.00, «Сьюдад де Валенсия»
    превью матча онлайн статистика

     

    Эспаньол – Атлетико
    Дата проведения
    4 мая, 17.15, «RCDE Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Алавес – Реал Сосьедад
    Дата проведения
    4 мая, 19.30, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика

     

    Сельта – Барселона
    Дата проведения
    4 мая, 21.45, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика

     

    Хетафе – Жирона
    Дата проведения
    5 мая, 13.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
    превью матча онлайн статистика

     

    Эйбар – Бетис
    Дата проведения
    5 мая, 15.00, «Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика

     

    Реал Мадрид – Вильярреал
    Дата проведения
    5 мая, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча онлайн статистика

     

    Вальядолид – Атлетик
    Дата проведения
    5 мая, 19.30, «Хосе Соррилья»
    превью матча онлайн статистика

     

    Уэска – Валенсия
    Дата проведения
    5 мая, 21.45, «Эль Алькорас»
    превью матча онлайн статистика

     

    Севилья – Леганес 0:3 (0:2, 0:1)
    Дата проведения
    3 мая, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 8 Эн-Несири, 0:2 – 20 Брэйтуэйт, 0:3 – 82 Оскар Родригес.
    СевильяВацлик, Навас, Меркадо, Гомес, Эскудеро, Сарабия, Меса (Гоналон, 38), Рог (Сальватьерра, 70), Промес (Васкес, 46), Бен-Йеддер, Мунир.
    ЛеганесКуэльяр, Бустинса, Омеруо, Сиовас, Ресио, Хуанфран (Ньом, 76), Сильва, Оскар Родригес, Микель Весга, Эн-Несири (Каррильо, 86), Брэйтуэйт (Хосе Арнаис, 83).
    Предупреждения:
    Сарабия (45), Ресио (63).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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