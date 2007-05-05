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    «Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном». До «Тоттенхэма» в борьбе за ЛЧ – три очка, разница мячей на 8 голов хуже

    Теги премьер-лига Англия Арсенал Брайтон Футбол

    «Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 37-го тура чемпионата Англии (1:1).

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Лондонский клуб упустил возможность приблизиться к «Челси» и «Тоттенхэму».

    Теперь «Арсенал» попадет в топ-4 только в случае поражения «Тоттенхэма» в последнем туре, при этом разница забитых и пропущенных мячей лучше у «Тоттенхэма» на 8 мячей.

    Арсенал – Брайтон 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    5 мая, 18.30, «Эмирейтс»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 9, пенальти Обамеянг, 1:1 – 61, пенальти Мюррей.
    АрсеналЛено, Монреаль, Лихтштайнер (Колашинац, 77), Мустафи, Папастатопулос, Торрейра, Мхитарян (Гендузи, 77), Озил, Джака (Ивоби, 77), Ляказетт, Обамеянг.
    БрайтонРайан, Данк, Бернардо, Сальтор, Даффи, Гросс (Кайяль, 90), Стивенс, Марч, Биссума, Джаханбахш (Кнокерт, 46), Мюррей (Андоне, 78).
    Предупреждения:
    Папастатопулос (14), Гросс (45), Джака (60), Данк (63), Лихтштайнер (64), Гендузи (83), Мустафи (84).

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