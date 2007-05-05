«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном». До «Тоттенхэма» в борьбе за ЛЧ – три очка, разница мячей на 8 голов хуже

сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 37-го тура чемпионата Англии (1:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Лондонский клуб упустил возможность приблизиться к «Челси» и «Тоттенхэму».

Теперь «Арсенал» попадет в топ-4 только в случае поражения «Тоттенхэма» в последнем туре, при этом разница забитых и пропущенных мячей лучше у «Тоттенхэма» на 8 мячей.

4-е место в АПЛ не гарантирует попадание в Лигу чемпионов. Все расклады за два тура до финиша

Таблица премьер-лиги

Статистика премьер-лиги