«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном». До «Тоттенхэма» в борьбе за ЛЧ – три очка, разница мячей на 8 голов хуже

«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 37-го тура чемпионата Англии (1:1).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Лондонский клуб упустил возможность приблизиться к «Челси» и «Тоттенхэму».
Теперь «Арсенал» попадет в топ-4 только в случае поражения «Тоттенхэма» в последнем туре, при этом разница забитых и пропущенных мячей лучше у «Тоттенхэма» на 8 мячей.
- Дата проведения
- 5 мая, 18.30, «Эмирейтс»
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Арсенал –
Лено, Монреаль, Лихтштайнер (Колашинац, 77), Мустафи, Папастатопулос, Торрейра, Мхитарян (Гендузи, 77), Озил, Джака (Ивоби, 77), Ляказетт, Обамеянг.
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Брайтон –
Райан, Данк, Бернардо, Сальтор, Даффи, Гросс (Кайяль, 90), Стивенс, Марч, Биссума, Джаханбахш (Кнокерт, 46), Мюррей (Андоне, 78).
- Предупреждения:
- Папастатопулос (14), Гросс (45), Джака (60), Данк (63), Лихтштайнер (64), Гендузи (83), Мустафи (84).
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