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    Чемпионат России. «Енисей» примет «Анжи», «Рубин» сыграет с «Оренбургом»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Ахмат Урал Анжи Енисей Арсенал Тула Оренбург Краснодар Уфа Футбол

    В 27-м туре РПЛ «Енисей» примет «Анжи», «Рубин» сыграет с «Оренбургом». 

    В субботу «Спартак» проведет выездной матч с «Уралом», «Зенит» – с «Ахматом», а «Локомотив» – с тульским «Арсеналом». 

    В воскресенье состоятся матчи между ЦСКА и «Динамо», а также «Ростовом» и «Краснодаром». 

    Чемпионат России

    27-й тур

    Енисей – Анжи
    Дата проведения
    3 мая, 14.00, «стадион Центральный Красноярск»
    превью матча онлайн статистика

     

    Рубин – Оренбург
    Дата проведения
    3 мая, 16.30, «Казань-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Урал – Спартак
    Дата проведения
    4 мая, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ахмат – Зенит
    Дата проведения
    4 мая, 16.30, «Ахмат-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Арсенал Тула – Локомотив
    Дата проведения
    4 мая, 19.00, «Арсенал»
    превью матча онлайн статистика

     

    Крылья Советов – Уфа
    Дата проведения
    5 мая, 14.00, «Самара-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    ЦСКА – Динамо
    Дата проведения
    5 мая, 16.30, «ВЭБ Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ростов – Краснодар
    Дата проведения
    5 мая, 19.00, «Ростов-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица РПЛ

    Статистика РПЛ

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