Чемпионат России. «Енисей» примет «Анжи», «Рубин» сыграет с «Оренбургом»

В 27-м туре РПЛ «Енисей» примет «Анжи», «Рубин» сыграет с «Оренбургом».

В субботу «Спартак» проведет выездной матч с «Уралом», «Зенит» – с «Ахматом», а «Локомотив» – с тульским «Арсеналом».

В воскресенье состоятся матчи между ЦСКА и «Динамо», а также «Ростовом» и «Краснодаром».

Чемпионат России

27-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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