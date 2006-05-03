Чемпионат России. «Енисей» примет «Анжи», «Рубин» сыграет с «Оренбургом»

В 27-м туре РПЛ «Енисей» примет «Анжи», «Рубин» сыграет с «Оренбургом».
В субботу «Спартак» проведет выездной матч с «Уралом», «Зенит» – с «Ахматом», а «Локомотив» – с тульским «Арсеналом».
В воскресенье состоятся матчи между ЦСКА и «Динамо», а также «Ростовом» и «Краснодаром».
Чемпионат России
27-й тур
- Дата проведения
- 3 мая, 14.00, «стадион Центральный Красноярск»
- Дата проведения
- 3 мая, 16.30, «Казань-Арена»
- Дата проведения
- 4 мая, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 4 мая, 16.30, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 4 мая, 19.00, «Арсенал»
- Дата проведения
- 5 мая, 14.00, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 5 мая, 16.30, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 5 мая, 19.00, «Ростов-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.