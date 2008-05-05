Оле-Гуннар Сульшер: «Таблица не врет. «МЮ» не заслужил быть в топ-4»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями о ничьей с «Хаддерсфилдом» (1:1), вследствие которой его команда осталась без Лиги чемпионов на следующий сезон.

«В течение девяноста минут мы были недостаточно хороши. Мы упустили шансы склонить матч в свою пользу, создавали много моментов и толком не пускали соперника на нашу половину поля.

Когда ты едешь на эти стадионы, переполненные энергии, нужно понимать, что если даешь сопернику шанс, он им воспользуется. К сожалению, это и произошло. Иногда такое случается: падает уровень концентрации, уверенности, было странно, что мы изменили свой подход к игре вместо того, чтобы играть просто. Мы выбирали слишком сложные варианты.

Мы находимся там, где находимся, заслуженно. В течение всего сезона мы были недостаточно хороши, чтобы бороться за участие в Лиге чемпионов. Это не стало сюрпризом, но мы надеялись, что покажем сегодня игру получше.

Мы не взяли достаточно очков, выиграли недостаточно матчей, забили недостаточно голов. Всегда тяжело терять тренера посреди сезона. Это нас немного подставило.

Это показывает наше место. Мы не живем в мире фантазий, думая, что можем попасть в топ-2. Мы далеки от этого, но мы не должны говорить в «МЮ», что мы далеко от топ-4. Мы на много уровней позади, это огромный вызов для нас, но я уверен, что мы на него отреагируем», – сказал норвежец в эфире Sky Sports.

«Когда ты не выигрываешь футбольный матч, всегда неприятно. Их гола можно было избежать, мы пропустили слишком много подобных в этом сезоне. Нам нужно проанализировать это и улучшить данный аспект.

Мы не заслужили быть в топ-4, мы боролись за это, нам давали шансы, в этой лиге очень сложно. Когда мы получали возможности, мы ими не пользовались. Таблица не врет», – добавил тренер в эфире BBC.