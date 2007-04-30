Рио Фердинанд может стать спортивным директором «МЮ»

Бывший капитан Рио Фердинанд может вернуться в клуб.

40-летний экс-футболист сборной Англии встретился с вице-президентом «МЮ» и обсудил возможное назначение на пост спортивного директора.

Владельцы , семья Глейзеров, хотела вернуть Фердинанда в клуб еще с момента окончания его игровой карьеры, но этому мешали личные обстоятельства футболиста.

«МЮ» ищет на пост спортивного директора специалиста, который займется трансферной стратегией и будет на связи с главным тренером. В клубе впечатлены работой Фердинанда в роли эксперта на канале BT Sport.

Фердинанд играл за клуб из Манчестера с 2002 по 2014 год и выиграл 14 трофеев, включая шесть титулов чемпионов Англии и Лигу чемпионов.