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    Рио Фердинанд может стать спортивным директором «МЮ»

    Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд премьер-лига Англия Глейзеры Эд Вудворд Футбол

    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд может вернуться в клуб.

    40-летний экс-футболист сборной Англии встретился с вице-президентом «МЮ» Эдом Вудвордом и обсудил возможное назначение на пост спортивного директора.

    Владельцы «Манчестер Юнайтед», семья Глейзеров, хотела вернуть Фердинанда в клуб еще с момента окончания его игровой карьеры, но этому мешали личные обстоятельства футболиста.

    «МЮ» ищет на пост спортивного директора специалиста, который займется трансферной стратегией и будет на связи с главным тренером. В клубе впечатлены работой Фердинанда в роли эксперта на канале BT Sport.

    Фердинанд играл за клуб из Манчестера с 2002 по 2014 год и выиграл 14 трофеев, включая шесть титулов чемпионов Англии и Лигу чемпионов.

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