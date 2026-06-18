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  4. Саа о Роналду: «Криштиану конкурирует с Холандом, Мбаппе, Месси, он хочет играть, чтобы бить рекорды. Но Португалии нужен высокий темп, в некоторых играх ему будет тяжело»

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Саа о Роналду: «Криштиану конкурирует с Холандом, Мбаппе, Месси, он хочет играть, чтобы бить рекорды. Но Португалии нужен высокий темп, в некоторых играх ему будет тяжело»
Саа о Роналду: он хочет конкурировать, но Португалии нужен высокий темп игры.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высказал мнение о Криштиану Роналду после первой игры португальца на чемпионате мира.

Сборная Португалия сыграла вничью с Конго (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026. 41-летний форвард не отметился результативными действиями.

«Криштиану Роналду нужно беречь от самого себя, потому что Криштиану всегда будет конкурировать с [Эрлингом] Холандом, [Килианом] Мбаппе и [Лионелем] Месси. Он хочет играть каждую минуту, чтобы бить рекорды, это его менталитет, и мы это понимаем. Но я думаю, он также понимает, что Португалии нужен высокий темп. Они хотят прессинговать и поддерживать высокий уровень энергии, что потребует внесения изменений в состав.

Иногда он находил решение этой проблемы. Кажется, его физическая форма на высоте, он очень много работал для таких моментов, и я верю, что он отреагирует правильно. Но он обнаружит, что в некоторых играх ему будет тяжело.

Фокус на нем представляет трудности для тренера. Иногда ему придется отвечать на ненужные вопросы, а иногда посадить Криштиану на скамейку запасных, чтобы позволить ему пройти весь путь в этом соревновании», – сказал Саа в интервью Casinolyze.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
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Комментарии

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Криштиану конкурирует с дзюбой в километраже за матч разве что
Кстати, даже Саа есть серебро ЧМ, а у криштика нет:))
А лучший среди всех всё равно Златан!
А зачем столько новостей о человеке который в очередной раз дал жидкого, сколько игроков в первом туре себя проявили, даже тот же Джаст, или Балоган:)) Но мы опять о бездарном балласте слушаем:))
Мб он с кем-то и конкурирует, но явно не с перечисленными топами
Конкуренция с Холандом и Мбаппе - это сильно! Про Месси, после трёх забитых лучше не вспоминать. Роналду бы присесть на время и не портить игру своим же парням. Они бы и сами может хотели бы сбросить балласт. Но, такое может быть только мечтой.
Криш борется за личные достижения. Это идет во вред команде.
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