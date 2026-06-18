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  4. Неймар не поедет на матч с Гаити. Форвард Бразилии продолжит тренироваться в Нью-Джерси

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Неймар не поедет на матч с Гаити. Форвард Бразилии продолжит тренироваться в Нью-Джерси
Неймар не будет присутствовать на матче с Гаити.

Форвард сборной Бразилии Неймар не сможет сыграть против Гаити.

Ранее футболист «Сантоса» из-за травмы пропустил первую игру бразильцев на ЧМ-2026 со сборной Марокко (1:1). Позднее 34-летний игрок вернулся к тренировкам с мячом.

Во 2-м туре Бразилия сыграет с командой Гаити 20 июня (в 03:30 по московскому времени).

Сегодня Бразильская футбольная конфедерация (CBF) объявила, что Неймар не поедет с командой в Филадельфию и останется в Нью-Джерси, где продолжить посещать тренировочный центр Columbia Park.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Globo Esporte
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Комментарии

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Будет пока базу охранять, да с вахтёром в покер резаться))
Футбол футболом, а покер сам в себя не поиграет
Ну вот и усё, карачун тебе Церетели)
А ведь Жоао Педро добавил бы вариативности в атаке, но....
Не ну а чо, на скамейке посидел, лицом блеснул, от фаном по улице пробежал. Хватит, наигрался.

Щас под шумок ещё, пока все будут играть, травму нарисует себе и вообще с кайфом можно ехать отдыхать
Го в Лас Вегас!
Готовится к финалу.😄
Можно Криштиану тоже туда... Там, похоже, типа пансиона для активных пенсов.
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