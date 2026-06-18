Неймар не поедет на матч с Гаити. Форвард Бразилии продолжит тренироваться в Нью-Джерси
Неймар не будет присутствовать на матче с Гаити.
Форвард сборной Бразилии Неймар не сможет сыграть против Гаити.
Ранее футболист «Сантоса» из-за травмы пропустил первую игру бразильцев на ЧМ-2026 со сборной Марокко (1:1). Позднее 34-летний игрок вернулся к тренировкам с мячом.
Во 2-м туре Бразилия сыграет с командой Гаити 20 июня (в 03:30 по московскому времени).
Сегодня Бразильская футбольная конфедерация (CBF) объявила, что Неймар не поедет с командой в Филадельфию и останется в Нью-Джерси, где продолжить посещать тренировочный центр Columbia Park.
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Globo Esporte
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Щас под шумок ещё, пока все будут играть, травму нарисует себе и вообще с кайфом можно ехать отдыхать