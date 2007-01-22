Рио Фердинанд: «Когда был моложе, мог выпить 8-10 пинт пива и перейти к водке»

Бывший защитник Рио Фердинанд рассказал, как выпивал во время игровой карьеры.

«Я заходил в бары по пятницам, выпивал пинту Guinness, виски или еще чего-нибудь.

Раньше, когда был моложе, я мог много выпить: восемь, девять или даже десять пинт пива, затем я переходил на водку.

Я мог выпить очень много, мог пить весь день, потом проснуться и пить снова. Говоря о том, о чем я сожалею в своей карьере, я всегда вспоминаю, что много пил.

Пил не больше других футболистов. Хотя, по молодости, пожалуй, да. Я был сумасшедшим.

Некоторые момент карьеры в голове размыты, например, когда я играл за . Люди вспоминали какие-то игры, а я просто кивал головой, потому что ничего не помнил.

Я пил после игр, в субботу или воскресенье. Это была другая культура, настоящее сумасшествие. В «Вест Хэме» была алкогольная культура. Футбол, выпивка и ночные клубы, все было именно так в то время. Так я жил какое-то время.

В «Манчестер Юнайтед» я почти не пил во время сезона, но летом я пил по две недели. Просто продолжал это делать», – рассказал Фердинанд.

«Хотел бы сделать интервью с Майклом Джексоном, но уже поздно». Рио Фердинанд тоже на ютубе