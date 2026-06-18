Чехия – ЮАР. 1:0 – Садилек забил после вброса мяча из аута. Онлайн-трансляция

Чехия и ЮАР играют в матче ЧМ-2026.
Чехия играет против ЮАР в матче второго тура ЧМ-2026.
Игра проходит в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум».
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 6-й минуте хавбек чехов Михал Садилек открыл счет – гол был забит после вброса мяча из аута.
Телеканал «Матч ТВ» показывает игру в прямом эфире
Чехия
Коварж, Крейчи, Гранач, Голеш, Сойка, Садилек, Черв, Дарида, Цоуфал, Гложек, Шик
Запасные: Горничек, Соучек, Хитил, Зима, Халоупек, Зелены, Провод, Кухта, Хоры, Шулц, Доудера, Станек, Сохурек, Вишински
ЮАР:
Уильямс, Модиба, Мбокази, Окон, Мудау, Адамс, Мокуна, Мбата, Апполлис, Райнерс, Масеко
Запасные: Госс, Сибиси, Кросс, Макгопа, Ндамане, Матулуди, Маканья, Себелебе, Мофокенг, Шэйн, Кабини, Мореми, Фостер
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