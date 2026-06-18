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  4. Чехия – ЮАР. 1:0 – Садилек забил после вброса мяча из аута. Онлайн-трансляция

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Чехия – ЮАР. 1:0 – Садилек забил после вброса мяча из аута. Онлайн-трансляция
Чехия и ЮАР играют в матче ЧМ-2026.

Чехия играет против ЮАР в матче второго тура ЧМ-2026.

Игра проходит в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум».

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 6-й минуте хавбек чехов Михал Садилек открыл счет – гол был забит после вброса мяча из аута.

Телеканал «Матч ТВ» показывает игру в прямом эфире

Чемпионат мира. 2 тур
18 июня 16:00, Мерседес-Бенц Стэдиум
Логотип домашней команды
Чехия
Первый тайм
1 - 0
0.4xG0.11
0′
Логотип гостевой команды
ЮАР
33’
Мокуна
  Садилек
6’
Чехия
Коварж, Крейчи, Гранач, Голеш, Сойка, Садилек, Черв, Дарида, Цоуфал, Гложек, Шик
Запасные: Горничек, Соучек, Хитил, Зима, Халоупек, Зелены, Провод, Кухта, Хоры, Шулц, Доудера, Станек, Сохурек, Вишински
1тайм
ЮАР:
Уильямс, Модиба, Мбокази, Окон, Мудау, Адамс, Мокуна, Мбата, Апполлис, Райнерс, Масеко
Запасные: Госс, Сибиси, Кросс, Макгопа, Ндамане, Матулуди, Маканья, Себелебе, Мофокенг, Шэйн, Кабини, Мореми, Фостер
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Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура11181 голос
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoСборная Чехии по футболу
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logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная ЮАР по футболу
logoМихал Садилек

Комментарии

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Кто придумал рекламу во время перерыва на водопой, желаю тебе, чтоб твою голову проломили арматурой
Ответymkgvxh9zy
Кто придумал рекламу во время перерыва на водопой, желаю тебе, чтоб твою голову проломили арматурой
Вероятность крайне мала
У Африки тупо броуновское движение какое то, тренер есть у них вообще?
Ответchristopherkovalchuk
У Африки тупо броуновское движение какое то, тренер есть у них вообще?
Броосовское движение.
ОтветAndrey Kuritcyn
Броосовское движение.
Не поняв
Африканские эксперты опять будут сидеть молчать в студии после матча))
Обожаю женщин, но судить мужской футбол они не должны...
ОтветМашина Мощная
Обожаю женщин, но судить мужской футбол они не должны...
Типо женщины не умеют судить?
Ответchristopherkovalchuk
Типо женщины не умеют судить?
умеют, но чисто физически могут не успевать, но посмотрим
Вколите кто-нибудь успокоительного Массаковскому. Без остановки трындит. Жаль как на Окко нельзя интершум включить…
Есть же женский футбол! Зачем тащить женщин судить мужчин?!
А Блеск? А Красота?
Заманали эти паузы на рекламу((
Ответ$merch
Заманали эти паузы на рекламу((
Это тайм брейк, водички попить, пообниматься. А вообще США это одна большая реклама, бабки делают наверно
Матч по первому тайму тихий ужас , несмотрибельное гуано
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