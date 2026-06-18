Чехия – ЮАР. 1:0 – Садилек забил после вброса мяча из аута. Онлайн-трансляция

Чехия и ЮАР играют в матче ЧМ-2026.

Чехия играет против ЮАР в матче второго тура ЧМ-2026.

Игра проходит в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум».

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 6-й минуте хавбек чехов Михал Садилек открыл счет – гол был забит после вброса мяча из аута.

Телеканал «Матч ТВ» показывает игру в прямом эфире

Таблицы ЧМ-2026

Статистика ЧМ-2026