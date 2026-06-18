Швейцария – Босния и Герцеговина. Джака и Джеко в старте. Онлайн-трансляция

Швейцария
Кобель, Р. Родригес, Аканджи, Эльведи, Видмер, Фройлер, Г. Джака, Эбишер, Ндойе, Ридер, Эмболо
Запасные: Мвого, Соу, Окафор, Манзамби, Фасснахт, Келлер, Аменда, Хакес, Закария, Варгас, Яшари, Амдуни, Джемерт, Иттен
1тайм
Босния и Герцеговина:
Василь, Колашинац, Мухаремович, Катич, Дедич, Алайбегович, Шуньич, Тахирович, Мемич, Джеко, Демирович
Запасные: Баждар, Юркас, Зломыслич, Махмич, Хаджиахметович, Башич, Лукич, Байрактаревич, Малич, Раделич, Бурнич, Табакович, Хаджикадунич, Муякич, Гигович
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