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Швейцария – Босния и Герцеговина. Джака и Джеко в старте. Онлайн-трансляция
Швейцария и Босния и Герцеговины играют в матче ЧМ-2026.

Швейцария играет против Боснии и Герцеговины в матче второго тура ЧМ-2026.

Игра проходит в Лос-Анджелесе на стадионе «Соу-Фай Стэдиум».

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Телеканал «Матч ТВ» показывает встречу в прямом эфире.

Чемпионат мира. 2 тур
18 июня 19:00, Соу-Фай Стэдиум
Логотип домашней команды
Швейцария
Первый тайм
0 - 0
0.11xG0.08
0′
Логотип гостевой команды
Босния и Герцеговина
Швейцария
Кобель, Р. Родригес, Аканджи, Эльведи, Видмер, Фройлер, Г. Джака, Эбишер, Ндойе, Ридер, Эмболо
Запасные: Мвого, Соу, Окафор, Манзамби, Фасснахт, Келлер, Аменда, Хакес, Закария, Варгас, Яшари, Амдуни, Джемерт, Иттен
1тайм
Босния и Герцеговина:
Василь, Колашинац, Мухаремович, Катич, Дедич, Алайбегович, Шуньич, Тахирович, Мемич, Джеко, Демирович
Запасные: Баждар, Юркас, Зломыслич, Махмич, Хаджиахметович, Башич, Лукич, Байрактаревич, Малич, Раделич, Бурнич, Табакович, Хаджикадунич, Муякич, Гигович
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АргентинаСборная Аргентины по футболу
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ПортугалияСборная Португалии по футболу
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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Босния и Герцеговина против Боснии и Албании)
Джака и Джеко - отличные имена для маскотов какого-нибудь Евро на Балканах
ОтветSingidunum1389
Джака и Джеко - отличные имена для маскотов какого-нибудь Евро на Балканах
А песня Кати Лель "Джага Джага" стала бы официальным гимном.
Включил трансляцию, услышал уникальную игру слов про Джака/Эльведи как Маша и Медведи. Выключил трансляцию 🤣. Вот нахера эти люди идут комментировать, и кто их вообще на работу принимает?
ОтветTravenS
Включил трансляцию, услышал уникальную игру слов про Джака/Эльведи как Маша и Медведи. Выключил трансляцию 🤣. Вот нахера эти люди идут комментировать, и кто их вообще на работу принимает?
кто-то из кривого зеркала
ОтветTravenS
Включил трансляцию, услышал уникальную игру слов про Джака/Эльведи как Маша и Медведи. Выключил трансляцию 🤣. Вот нахера эти люди идут комментировать, и кто их вообще на работу принимает?
Такие же и принимают
Что за праздник, Шмельков принадлежность к клубам озвучивает..
Албанцы против албанцев)
Комментатор классно объявляет клубы игроков
За Боснию и Герцеговину
Джака и Джеко в старте, у Джику травма, Джикия в отпуске.
ОтветВалёк Иванов СПБ
Джака и Джеко в старте, у Джику травма, Джикия в отпуске.
Джокович на трибунах
Джака и Джеко близнецы и братья
Где Шурик из универа?
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