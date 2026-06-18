Швейцария – Босния и Герцеговина. Джака и Джеко в старте. Онлайн-трансляция

Швейцария и Босния и Герцеговины играют в матче ЧМ-2026.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура 13753 голоса Франция Англия Испания Аргентина Бразилия Португалия Германия Нидерланды Кто-то другой Поделитесь c миром своим ответом