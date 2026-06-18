Черданцев о женщинах-арбитрах: «Наивно думать, что они заставят игроков вести себя приличнее. Пока это диковинка, они будут следить за языком, но потом начнут привычно посылать «на» и «в»

Черданцев: игроки будут посылать женщин-арбитров, когда это станет привычнее.

Комментатор «Матч ТВ » Георгий Черданцев высказался о специфике работы женщин-арбитров на футбольных матчах.

Американка Тори Пенсо обслуживает игру Чехии и ЮАР (1:0, первый тайм) во 2-м туре ЧМ-2026 . 39-летняя рефери стала второй женщиной-судьей , работавшей на мужском чемпионате мира в качестве главного арбитра после Стефани Фраппар.

«По-моему это наивное представление о том, что женщины-судьи заставят футболистов вести себя более прилично.

Пока это выглядит диковинкой, конечно, они будут следить за своим языком, но, когда женское судейство станет обычным повсеместным делом, футболисты так же привычно будут посылать их «на» и «в».

А они будут точно так же отвечать», – написал Черданцев в своем телеграм-канале.

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