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  4. Черданцев о женщинах-арбитрах: «Наивно думать, что они заставят игроков вести себя приличнее. Пока это диковинка, они будут следить за языком, но потом начнут привычно посылать «на» и «в»

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Черданцев о женщинах-арбитрах: «Наивно думать, что они заставят игроков вести себя приличнее. Пока это диковинка, они будут следить за языком, но потом начнут привычно посылать «на» и «в»
Черданцев: игроки будут посылать женщин-арбитров, когда это станет привычнее.

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о специфике работы женщин-арбитров на футбольных матчах.

Американка Тори Пенсо обслуживает игру Чехии и ЮАР (1:0, первый тайм) во 2-м туре ЧМ-2026. 39-летняя рефери стала второй женщиной-судьей, работавшей на мужском чемпионате мира в качестве главного арбитра после Стефани Фраппар.

«По-моему это наивное представление о том, что женщины-судьи заставят футболистов вести себя более прилично.

Пока это выглядит диковинкой, конечно, они будут следить за своим языком, но, когда женское судейство станет обычным повсеместным делом, футболисты так же привычно будут посылать их «на» и «в».

А они будут точно так же отвечать», – написал Черданцев в своем телеграм-канале.

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ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
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Комментарии

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В РПЛ "На" можно послать. В "В" не надо. Это противоречит традиционным ценностям
Женщины-арбитры лучше, чем Черданцев -комментатор
Чёт слишком много внимания этой теме удивляется. Есть КДК. Если судья выполняет свою работу хорошо, то пофиг какого он пола. Хоть среднего.
ОтветAlex Tarakanoff
Чёт слишком много внимания этой теме удивляется. Есть КДК. Если судья выполняет свою работу хорошо, то пофиг какого он пола. Хоть среднего.
Ты смеёшься? Все решения КДК в пользу арбитров.. рука руку моет)
ОтветМукунку хороший
Ты смеёшься? Все решения КДК в пользу арбитров.. рука руку моет)
Ну я про то, как он вроде как должно быть)
Видели мы бабу боковую судью в матче ПСЖ - Бавария. Без вмешательства ВАР украла бы гол у немцев
Чердак реально раздражает уже..что бы не сказал,то бред..юморок на уровне второклассника..
Кажется, что главное здесь всё-таки квалификация судьи. И принятие судьëй правильных решений.
А культура общения - вещь конечно важная, но скорее вторичная.
Их же на матчи назначают не из-за этого, а для того, чтобы показать равенство между мужчинами и женщинами. Показать, что женщина также может выполнять работу, которую делают мужчины. Действительно может? В частности в футболе? Нет, не может. Никакого сексизма.
Если я был бы футболистом, подумал, с меня хватит жены, эксплуататора, Вы ,мэм, как хорошо к Вам не отнесся,явно лишная чтоб командовать (судить).
Ну так может пора(как положено!!!) выдавать жёлтые за ненормативную лексику и брань на поле?
Главное, чтобы судья работал хорошо. А там человек, женщина, молдаванин - без разницы
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