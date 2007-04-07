Кубок Стэнли. В первом раунде «Тампа» сыграет с «Коламбусом», «Вашингтон» – с «Каролиной», «Айлендерс» – с «Питтсбургом»

По итогам заключительного дня регулярного чемпионата определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли в Восточной конференции.

В плей-офф вышли команды, вошедшие в тройки лучших в Атлантическом и Столичном (Метрополитан) дивизионах, а еще две лучшие команды по набранным очкам заняли два места wild card.

НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд

Тампа (1А) – Коламбус (2WC)

Бостон (2А) – Торонто (3А)

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Вашингтон (1М) – Каролина (1WC)

Айлендерс (2М) – Питтсбург (3М)

Команды, указанные в парах первыми, обладают преимуществом своего льда.