Кубок Стэнли. В первом раунде «Тампа» сыграет с «Коламбусом», «Вашингтон» – с «Каролиной», «Айлендерс» – с «Питтсбургом»

По итогам заключительного дня регулярного чемпионата НХЛ определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли в Восточной конференции.
В плей-офф вышли команды, вошедшие в тройки лучших в Атлантическом и Столичном (Метрополитан) дивизионах, а еще две лучшие команды по набранным очкам заняли два места wild card.
НХЛ
Кубок Стэнли
Первый раунд
Тампа (1А) – Коламбус (2WC)
Бостон (2А) – Торонто (3А)
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Вашингтон (1М) – Каролина (1WC)
Айлендерс (2М) – Питтсбург (3М)
Команды, указанные в парах первыми, обладают преимуществом своего льда.