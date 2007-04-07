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    Кубок Стэнли. В первом раунде «Тампа» сыграет с «Коламбусом», «Вашингтон» – с «Каролиной», «Айлендерс» – с «Питтсбургом»

    Теги Питтсбург Айлендерс Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Кубок Стэнли Коламбус НХЛ Хоккей

    По итогам заключительного дня регулярного чемпионата НХЛ определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли в Восточной конференции. 

    В плей-офф вышли команды, вошедшие в тройки лучших в Атлантическом и Столичном (Метрополитан) дивизионах, а еще две лучшие команды по набранным очкам заняли два места wild card.

    НХЛ

    Кубок Стэнли

    Первый раунд

    Тампа (1А) – Коламбус (2WC)

    Бостон (2А) – Торонто (3А)

    ===

    Вашингтон (1М) – Каролина (1WC)

    Айлендерс (2М) – Питтсбург (3М)

     

    Команды, указанные в парах первыми, обладают преимуществом своего льда. 

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