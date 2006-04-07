Кубок Стэнли. В первом раунде «Калгари» сыграет с «Колорадо», «Нэшвилл» – с «Далласом», «Виннипег» – с «Сент-Луисом»

По итогам заключительного дня регулярного чемпионата НХЛ определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли в Западной конференции.
В плей-офф вышли команды, вошедшие в тройки лучших в Центральном (Central) и Тихоокеанском (Pacific) дивизионах, а еще две лучшие команды по набранным очкам заняли два места wild card.
НХЛ
Кубок Стэнли
Первый раунд
Калгари (1P) – Колорадо (2WC)
Сан-Хосе (2P) – Вегас (3P)
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Нэшвилл (1С) – Даллас (1WC)
Виннипег (2С) – Сент-Луис (3С)
Команды, указанные в парах первыми, обладают преимуществом своего льда.