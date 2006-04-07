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    Кубок Стэнли. В первом раунде «Калгари» сыграет с «Колорадо», «Нэшвилл» – с «Далласом», «Виннипег» – с «Сент-Луисом»

    Теги Кубок Стэнли Нэшвилл Сент-Луис Калгари Колорадо Даллас Сан-Хосе НХЛ Вегас Виннипег Хоккей

    По итогам заключительного дня регулярного чемпионата НХЛ определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли в Западной конференции. 

    В плей-офф вышли команды, вошедшие в тройки лучших в Центральном (Central) и Тихоокеанском (Pacific) дивизионах, а еще две лучшие команды по набранным очкам заняли два места wild card.

    НХЛ

    Кубок Стэнли

    Первый раунд

    Калгари (1P) – Колорадо (2WC)

    Сан-Хосе (2P) – Вегас (3P)

    ===

    Нэшвилл (1С) – Даллас (1WC)

    Виннипег (2С) – Сент-Луис (3С)

     

    Команды, указанные в парах первыми, обладают преимуществом своего льда. 

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