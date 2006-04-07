Судья об удалении Косты: «Он кричал мне: «Срал я на твою мать-шлюху»

Арбитр Хесус Хиль Мансано в отчете о матче – «Атлетико» (2:0) объяснил, почему удалил форварда мадридцев .

«На 28-й минуте игрок Диего да Силва Коста был удален по следующей причине: он громко кричал мне: «Срал я на твою мать-шлюху, срал я на твою мать-шлюху», – цитирует отчет Мансано журналист Reuters Ричард Мартин.

Испанские медиа прочитали по губам, что Коста сказал судье «la puta madre que te parió», это условно переводится как «чертова мать, которая родила тебя».

Сообщалось, что нападающий был недоволен случившимся ранее эпизодом с участием защитника «Барселоны» Жорди Альбы.

Статистику Косты можно посмотреть здесь.

На Sports.ru матч «Барселона» – «Атлетико» транслируется в прямом эфире, также доступна текстовая трансляция.

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