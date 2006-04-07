«Барселона» победила «Атлетико» и оторвалась на 11 очков

В 31-м туре Ла Лиги «Барселона» выиграла у «Атлетико» (2:0).
Мадридцы с 28-й минуты играли в меньшинстве после удаления Диего Косты, который поругался с арбитром.
«Барселона» продолжает лидировать в чемпионате, набрав 73 очка и оторвавшись от «Атлетико» на 11 баллов.
На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию матча «Барселона» – «Атлетико». Также за ходом матча можно было следить по текстовой онлайн-трансляции.
- Дата проведения
- 6 апреля, 21.45, «Камп Ноу»
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Барселона –
тер Стеген, Серджи Роберто (Нелсон Семеду, 84), Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Малком, 63), Месси, Суарес, Коутиньо (Аленья, 80).
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Атлетико –
Облак, Арьяс (Корреа, 35), Хименес, Годин, Филипе Луис (Мората, 58), Коке, Парти, Родри Эрнандес (Хуанфран, 88), Сауль, Гризманн, Диего Коста.
- Предупреждения:
- Парти (27), Хименес (28), Годин (29), Сауль (71), Пике (74), Лангле (78), Суарес (86).
- Удаление:
- Диего Коста (28).