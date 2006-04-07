«Барселона» победила «Атлетико» и оторвалась на 11 очков

В 31-м туре Ла Лиги «Барселона» выиграла у «Атлетико» (2:0).

Мадридцы с 28-й минуты играли в меньшинстве после удаления Диего Косты, который поругался с арбитром.

«Барселона» продолжает лидировать в чемпионате, набрав 73 очка и оторвавшись от «Атлетико» на 11 баллов.

На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию матча «Барселона» – «Атлетико». Также за ходом матча можно было следить по текстовой онлайн-трансляции.

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