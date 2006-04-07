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    «Барселона» победила «Атлетико» и оторвалась на 11 очков

    Теги Барселона Атлетико Ла Лига Футбол

    В 31-м туре Ла Лиги «Барселона» выиграла у «Атлетико» (2:0).

    Мадридцы с 28-й минуты играли в меньшинстве после удаления Диего Косты, который поругался с арбитром.

    «Барселона» продолжает лидировать в чемпионате, набрав 73 очка и оторвавшись от «Атлетико» на 11 баллов.

    На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию матча «Барселона» – «Атлетико». Также за ходом матча можно было следить по текстовой онлайн-трансляции.

    Барселона – Атлетико 2:0 (0:0, 2:0)
    Дата проведения
    6 апреля, 21.45, «Камп Ноу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 85 Суарес, 2:0 – 86 Месси.
    Барселонатер Стеген, Серджи Роберто (Нелсон Семеду, 84), Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Малком, 63), Месси, Суарес, Коутиньо (Аленья, 80).
    АтлетикоОблак, Арьяс (Корреа, 35), Хименес, Годин, Филипе Луис (Мората, 58), Коке, Парти, Родри Эрнандес (Хуанфран, 88), Сауль, Гризманн, Диего Коста.
    Предупреждения:
    Парти (27), Хименес (28), Годин (29), Сауль (71), Пике (74), Лангле (78), Суарес (86).
    Удаление:
    Диего Коста (28).

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