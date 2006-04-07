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    НХЛ. Кучеров – 3-й игрок из России, выигравший приз лучшему бомбардиру («Арт Росс Трофи»)

    Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

    Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал обладателем приза лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ, который завершился сегодня. 

    В последний день российский нападающий набрал 2 (1+1) очка в матче с «Бостоном» (6:2).

    В итоге он завершил сезон со 128 (41+87) очками в 82 матчах и обошел ближайшего преследователя – Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» – на 12 баллов. 

    Кучеров стал третьим российским обладателем «Арт Росс Трофи» после Александра Овечкина (сезон-2007/08) и Евгения Малкина (сезоны-2008/09 и 2011/12). 

    Также Кучеров установил новый рекорд по очкам для игроков из России, превзойдя достижение Александра Могильного (127 очков, сезон-1992/93). 

    Кучеров побил рекорд Могильного, который держался 26 лет

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