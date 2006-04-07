НХЛ. Кучеров – 3-й игрок из России, выигравший приз лучшему бомбардиру («Арт Росс Трофи»)

Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал обладателем приза лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ, который завершился сегодня.

В последний день российский нападающий набрал 2 (1+1) очка в матче с «Бостоном» (6:2).

В итоге он завершил сезон со 128 (41+87) очками в 82 матчах и обошел ближайшего преследователя – Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» – на 12 баллов.

Кучеров стал третьим российским обладателем «Арт Росс Трофи» после Александра Овечкина (сезон-2007/08) и Евгения Малкина (сезоны-2008/09 и 2011/12).

Также Кучеров установил новый рекорд по очкам для игроков из России, превзойдя достижение Александра Могильного (127 очков, сезон-1992/93).

Кучеров побил рекорд Могильного, который держался 26 лет