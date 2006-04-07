Сегодня в рамках регулярного чемпионата прошли два матча.

«Бруклин», продолжающий бороться за выход в плей-офф, обыграл в гостях лидера лиги «Милуоки». дома потерпел поражение от «Филадельфии».

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.