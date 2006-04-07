Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли два матча.
«Бруклин», продолжающий бороться за выход в плей-офф, обыграл в гостях лидера лиги «Милуоки». «Чикаго» дома потерпел поражение от «Филадельфии».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 апреля, 00.00, «Fiserv Forum»
- Милуоки
- Бледсоу (33 + 11 передач), Миддлтон (24), Браун (11), Лопес (7 + 8 подборов), Уилсон (5 + 7 подборов) – старт; Джордж Хилл (14), Коннотон (13 + 8 подборов), Ильясова (12 + 7 подборов), Фрэйзер (9).
- Дата проведения
- 7 апреля, 03.00, «United Center»
- Чикаго
- Лемон (8 + 8 подборов), Харрисон (8), Лопес (8), Олкинс (7), Селден (4) – старт; Дж.Сэмпсон (29 + 8 подборов), Луваву-Кабарро (14), Арчидиаконо (7), Б.Сэмпсон (6), Фелисио (5).
- Филадельфия
- Редик (23), Эмбиид (20 + 10 подборов), Харрис (16), Б. Симмонс (14), Скотт (3 + 7 подборов) – старт; Болден (11), Марьянович (10 + 7 подборов), Монро (9), Макконнелл (7), Смит (3), Милтон (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.