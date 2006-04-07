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    НБА. «Бруклин» обыграл в гостях «Милуоки», «Филадельфия» была сильнее «Чикаго»

    Теги результаты Чикаго Милуоки Бруклин Филадельфия НБА Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли два матча.

    «Бруклин», продолжающий бороться за выход в плей-офф, обыграл в гостях лидера лиги «Милуоки». «Чикаго» дома потерпел поражение от «Филадельфии».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Милуоки – Бруклин 128:133 (26:34, 39:32, 31:42, 32:25)
    Дата проведения
    7 апреля, 00.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча Статистика
    Милуоки
    Бледсоу (33 + 11 передач), Миддлтон (24), Браун (11), Лопес (7 + 8 подборов), Уилсон (5 + 7 подборов) – старт; Джордж Хилл (14), Коннотон (13 + 8 подборов), Ильясова (12 + 7 подборов), Фрэйзер (9).
    Бруклин
    Расселл (25 + 10 передач), Харрис (14), Куруц (11), Аллен (10 + 7 подборов), Кэрролл (4) – старт; Леверт (24 + 6 передач), Дадли (16), Динуидди (10), Дэвис (10), Грэм (9).

    Чикаго – Филадельфия 96:116 (20:24, 29:33, 19:29, 28:30)
    Дата проведения
    7 апреля, 03.00, «United Center»
    Онлайн матча Статистика
    Чикаго
    Лемон (8 + 8 подборов), Харрисон (8), Лопес (8), Олкинс (7), Селден (4) – старт; Дж.Сэмпсон (29 + 8 подборов), Луваву-Кабарро (14), Арчидиаконо (7), Б.Сэмпсон (6), Фелисио (5).
    Филадельфия
    Редик (23), Эмбиид (20 + 10 подборов), Харрис (16), Б. Симмонс (14), Скотт (3 + 7 подборов) – старт; Болден (11), Марьянович (10 + 7 подборов), Монро (9), Макконнелл (7), Смит (3), Милтон (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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