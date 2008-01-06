«Реал» проиграл «Сосьедаду», потерпев 6-е поражение в примере. Столько же было за весь прошлый чемпионат

«Реал» проиграл (0:2) в 18-м туре Ла Лиги на «Сантьяго Бернабеу».

На Sports.ru шла прямая трансляция этого матча.

«Реал» потерпел 6-е поражение в примере в текущем сезоне. Столько же матчей мадридская команда проиграла за весь предыдущий чемпионат.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги