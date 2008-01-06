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    «Реал» проиграл «Сосьедаду», потерпев 6-е поражение в примере. Столько же было за весь прошлый чемпионат

    Теги Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Футбол

    «Реал» проиграл «Реал Сосьедад» (0:2) в 18-м туре Ла Лиги на «Сантьяго Бернабеу».

    На Sports.ru шла прямая трансляция этого матча.

    «Реал» потерпел 6-е поражение в примере в текущем сезоне. Столько же матчей мадридская команда проиграла за весь предыдущий чемпионат.

    Реал Мадрид – Реал Сосьедад 0:2 (0:1, 0:1)
    Дата проведения
    6 января, 20.30, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 3, пенальти Виллиан Жозе, 0:2 – 83 Пардо.
    Реал МадридКуртуа, Варан, Марсело (Регилон, 77), Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро (Иско, 57), Васкес, Кроос (Себальос, 80), Винисиус Жуниор, Бензема.
    Реал СосьедадРульи, Льоренте, Муньос (Субельдия, 84), Элустондо (Сальдуа, 69), Морено, Сурутуса, Ильярраменди, Янузай, Мерино (Пардо, 73), Ойарсабаль, Виллиан Жозе.
    Предупреждения:
    Виллиан Жозе (36), Васкес (40), Марсело (52), Модрич (75), Иско (88).
    Удаление:
    Васкес (61).

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