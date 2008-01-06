«Реал» проиграл «Сосьедаду», потерпев 6-е поражение в примере. Столько же было за весь прошлый чемпионат

«Реал» проиграл «Реал Сосьедад» (0:2) в 18-м туре Ла Лиги на «Сантьяго Бернабеу».
На Sports.ru шла прямая трансляция этого матча.
«Реал» потерпел 6-е поражение в примере в текущем сезоне. Столько же матчей мадридская команда проиграла за весь предыдущий чемпионат.
- Дата проведения
- 6 января, 20.30, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
- 0:1 – 3, пенальти Виллиан Жозе, 0:2 – 83 Пардо.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Варан, Марсело (Регилон, 77), Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро (Иско, 57), Васкес, Кроос (Себальос, 80), Винисиус Жуниор, Бензема.
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Реал Сосьедад –
Рульи, Льоренте, Муньос (Субельдия, 84), Элустондо (Сальдуа, 69), Морено, Сурутуса, Ильярраменди, Янузай, Мерино (Пардо, 73), Ойарсабаль, Виллиан Жозе.
- Предупреждения:
- Виллиан Жозе (36), Васкес (40), Марсело (52), Модрич (75), Иско (88).
- Удаление:
- Васкес (61).