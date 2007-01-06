Чемпионат Испании. «Севилья» примет «Атлетико», «Реал» против «Сосьедада», «Барселона» в гостях у «Хетафе»

В 18-м туре испанской Ла Лиги «Атлетико» отправится в гости к «Севилье», «Реал» примет «Реал Сосьедад», а «Барселона» на выезде сыграет с «Хетафе».
Чемпионат Испании
18-й тур
- Дата проведения
- 6 января, 14.00, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Дата проведения
- 6 января, 18.15, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 6 января, 20.30, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 6 января, 22.45, «Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 7 января, 23.00, «Балайдос»
- Дата проведения
- 4 января, 21.00, «Сьюдад де Валенсия»
- Голы:
- 0:1 – 31 Порту, 1:1 – 58 Моралес, 1:2 – 72 Алеиш Гарсия, 2:2 – 86 Коке.
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Леванте –
Оласабаль, Кабако, Постиго, Робер, Джейсон (Коке, 71), Кампанья, Вукчевич (Боатенг, 63), Барди, Тоньо (Двамена, 85), Моралес, Марти.
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Жирона –
Буну, Рамальо (Алькала, 90), Эспиноса, Хуанпе, Порро, Дуглас Луис, Гарсия, Алеиш Гарсия (Фернандес, 83), Гранель, Порту (Лосано, 74), Стуани.
- Удаление:
- Постиго (69).
- Дата проведения
- 4 января, 23.00, «Корнелья Эль Прат»
- Гол:
- 1:0 – 9 Иглесиас.
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Эспаньол –
Лопес, Росалес, Давид Лопес, Дуарте, Вила, Марк Рока, Дардер, Баптистао (Перес, 88), Мелендо (Санчес, 79), Гарсия (Пьятти, 55), Иглесиас.
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Леганес –
Куэльяр, Ньом (Хуанфран, 79), Бустинса (Эль-Жар, 70), Омеруо, Сиовас, Сильва, Оскар Родригес, Гумбау, Микель Весга (Ресио, 65), Каррильо, Эн-Несири.
- Удаление:
- Гумбау (90).
- Дата проведения
- 5 января, 15.00, «Хосе Соррилья»
- Гол:
- 0:1 – 1 Медран.
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Вальядолид –
Масип, Мойяно (Антоньито, 46), Кико Оливас, Калеро, Мартинес, Кеко (Верде, 74), Алькарас, Мичел, Плано, Унал, Тони (Чоп, 63).
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Райо Вальекано –
Димитриевски, Адвинкула, Веласкес, Ба, Амат, Морено, Эмбарба (Бебе, 63), Медран, Комесанья, Трехо (Гарсия, 85), де Томас (Тито, 90).
- Дата проведения
- 5 января, 18.15, «Мендисорроса»
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Алавес –
Пачеко, Химо Наварро, Лагуардиа, Марипан, Агиррегабириа, Ибаи Гомес (Собрино, 85), Пина, Ману Гарсия, Хони Родригес (Гвидетти, 90), Кальери, Бастон (Брашанац, 73).
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Валенсия –
Нето, Габриэл, Гарай, Диакаби, Тони Лато (Батшуайи, 69), Пиччини, Васс (Ферран Торрес, 62), Парехо, Черышев, Родриго, Санти Мина.
- Предупреждения:
- Лагуардиа (13), Васс (22), Химо Наварро (25), Диакаби (46), Ферран Торрес (80), Пачеко (82).
- Дата проведения
- 5 января, 22.45, «Эль Алькорас»
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Уэска –
Сантамария, Акапо, Инсуа, Эчейта (Авила, 59), Пулидо, Ривера, Мирамон, Мелеро (Алекс Гальяр, 66), Гомес, Феррейро, Эрнандес (Састре, 85).
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Бетис –
Лопес, Манди, Бартра, Феддаль (Гуардадо, 59), Герреро (Санчес, 81), Каналес, Вильям Карвалью, Гарсия, Тельо, Морон (Ло Чельсо, 59), Санабрия.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.