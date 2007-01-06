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    Чемпионат Испании. «Севилья» примет «Атлетико», «Реал» против «Сосьедада», «Барселона» в гостях у «Хетафе»

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    В 18-м туре испанской Ла Лиги «Атлетико» отправится в гости к «Севилье», «Реал» примет «Реал Сосьедад», а «Барселона» на выезде сыграет с «Хетафе».

    Чемпионат Испании

    18-й тур

    Эйбар – Вильярреал
    Дата проведения
    6 января, 14.00, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика

     

    Севилья – Атлетико
    Дата проведения
    6 января, 18.15, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика

     

    Реал Мадрид – Реал Сосьедад
    Дата проведения
    6 января, 20.30, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча онлайн статистика

     

    Хетафе – Барселона
    Дата проведения
    6 января, 22.45, «Альфонсо Перес»
    превью матча онлайн статистика

     

    Сельта – Атлетик
    Дата проведения
    7 января, 23.00, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика

     

    Леванте – Жирона 2:2 (0:1, 2:1)
    Дата проведения
    4 января, 21.00, «Сьюдад де Валенсия»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 31 Порту, 1:1 – 58 Моралес, 1:2 – 72 Алеиш Гарсия, 2:2 – 86 Коке.
    ЛевантеОласабаль, Кабако, Постиго, Робер, Джейсон (Коке, 71), Кампанья, Вукчевич (Боатенг, 63), Барди, Тоньо (Двамена, 85), Моралес, Марти.
    ЖиронаБуну, Рамальо (Алькала, 90), Эспиноса, Хуанпе, Порро, Дуглас Луис, Гарсия, Алеиш Гарсия (Фернандес, 83), Гранель, Порту (Лосано, 74), Стуани.
    Предупреждения:
    Постиго (21), Тоньо (28), Стуани (35), Барди (56).
    Удаление:
    Постиго (69).

     

    Эспаньол – Леганес 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    4 января, 23.00, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 9 Иглесиас.
    ЭспаньолЛопес, Росалес, Давид Лопес, Дуарте, Вила, Марк Рока, Дардер, Баптистао (Перес, 88), Мелендо (Санчес, 79), Гарсия (Пьятти, 55), Иглесиас.
    ЛеганесКуэльяр, Ньом (Хуанфран, 79), Бустинса (Эль-Жар, 70), Омеруо, Сиовас, Сильва, Оскар Родригес, Гумбау, Микель Весга (Ресио, 65), Каррильо, Эн-Несири.
    Предупреждения:
    Бустинса (20), Вила (35), Ресио (67), Марк Рока (68), Гумбау (70), Омеруо (72).
    Удаление:
    Гумбау (90).

     

    Вальядолид – Райо Вальекано 0:1 (0:1, 0:0)
    Дата проведения
    5 января, 15.00, «Хосе Соррилья»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 1 Медран.
    ВальядолидМасип, Мойяно (Антоньито, 46), Кико Оливас, Калеро, Мартинес, Кеко (Верде, 74), Алькарас, Мичел, Плано, Унал, Тони (Чоп, 63).
    Райо ВальеканоДимитриевски, Адвинкула, Веласкес, Ба, Амат, Морено, Эмбарба (Бебе, 63), Медран, Комесанья, Трехо (Гарсия, 85), де Томас (Тито, 90).
    Предупреждения:
    Эмбарба (56), Трехо (59), Бебе (65).

     

    Алавес – Валенсия 2:1 (2:1, 0:0)
    Дата проведения
    5 января, 18.15, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 14 Парехо, 1:1 – 21 Бастон, 2:1 – 45 Пина.
    АлавесПачеко, Химо Наварро, Лагуардиа, Марипан, Агиррегабириа, Ибаи Гомес (Собрино, 85), Пина, Ману Гарсия, Хони Родригес (Гвидетти, 90), Кальери, Бастон (Брашанац, 73).
    ВаленсияНето, Габриэл, Гарай, Диакаби, Тони Лато (Батшуайи, 69), Пиччини, Васс (Ферран Торрес, 62), Парехо, Черышев, Родриго, Санти Мина.
    Предупреждения:
    Лагуардиа (13), Васс (22), Химо Наварро (25), Диакаби (46), Ферран Торрес (80), Пачеко (82).

     

    Уэска – Бетис 2:1 (0:0, 2:1)
    Дата проведения
    5 января, 22.45, «Эль Алькорас»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 55, пенальти Санабрия, 1:1 – 73 Феррейро, 2:1 – 79 Ривера.
    УэскаСантамария, Акапо, Инсуа, Эчейта (Авила, 59), Пулидо, Ривера, Мирамон, Мелеро (Алекс Гальяр, 66), Гомес, Феррейро, Эрнандес (Састре, 85).
    БетисЛопес, Манди, Бартра, Феддаль (Гуардадо, 59), Герреро (Санчес, 81), Каналес, Вильям Карвалью, Гарсия, Тельо, Морон (Ло Чельсо, 59), Санабрия.
    Предупреждения:
    Феддаль (8), Эрнандес (41), Эчейта (45), Герреро (78), Гомес (85).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица Ла Лиги

    Статистика Ла Лиги

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