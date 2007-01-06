Чемпионат Испании. «Севилья» примет «Атлетико», «Реал» против «Сосьедада», «Барселона» в гостях у «Хетафе»

В 18-м туре испанской Ла Лиги «Атлетико» отправится в гости к «Севилье», «Реал» примет «Реал Сосьедад», а на выезде сыграет с «Хетафе».

Чемпионат Испании

18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

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