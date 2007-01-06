«Турне четырех трамплинов». 4-й этап. Климов, Кобаяси, Крафт и Стох выступят в квалификации

6 января в австрийском Бишофсхофене пройдет заключительный этап «Турне четырех трамплинов».

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

4-й этап

Бишофсхофен, Австрия

HS140

Начало квалификации – 16.00 по московскому времени, начало финала – 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на телеканале Eurosport.

Общий зачет после 3-го этапа

1. Рею Кобаяси (Япония) – 815,9

2. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 770,4

3. Андреас Стьернен (Норвегия) – 766,2

4. Камиль Стох (Польша) – 750,9

5. Штефан Ляйхе (Германия) – 748,1

6. Роман Куделька (Чехия) – 746,6

7. Давид Кубацки (Польша) – 742,5

8. Тими Зайц (Словения) – 741,3

9. Роберт Юханссон (Норвегия) – 729,9

10. Даниэль Хубер (Австрия) – 726,8...

12. Рихард Фрайтаг (Германия) – 712,8

13. Симон Амманн (Швейцария) – 711,3...

15. Карл Гейгер (Германия) – 702,0

16. Евгений Климов (Россия) – 691,6...

20. Штефан Крафт (Австрия) – 614,1...

64. Роман Трофимов (Россия) – 82,0