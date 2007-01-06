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    «Турне четырех трамплинов». 4-й этап. Климов, Кобаяси, Крафт и Стох выступят в квалификации

    Теги Кубок мира результаты прыжки с трамплина Турне четырех трамплинов Симон Амманн сборная Австрии (прыжки с трамплина) Роман Трофимов сборная России (прыжки с трамплина) сборная Норвегии (прыжки с трамплина) сборная Швейцарии (прыжки с трамплина) сборная Польши (прыжки с трамплина) сборная Чехии (прыжки с трамплина) сборная Японии (прыжки с трамплина) сборная Словении (прыжки с трамплина) сборная Германии (прыжки с трамплина) Камиль Стох Рихард Фрайтаг Андреас Стьернен Евгений Климов Штефан Крафт Роман Куделька Маркус Айзенбихлер Штефан Ляйхе Роберт Юханссон Давид Кубацки Карл Гейгер Рею Кобаяси Даниэль Хубер Тими Зайц Лыжные виды

    6 января в австрийском Бишофсхофене пройдет заключительный этап «Турне четырех трамплинов».

    Прыжки с трамплина

    «Турне четырех трамплинов»

    4-й этап

    Бишофсхофен, Австрия

    HS140

    Начало квалификации – 16.00 по московскому времени, начало финала – 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на телеканале Eurosport.

    Общий зачет после 3-го этапа

    1. Рею Кобаяси (Япония) – 815,9
    2. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 770,4
    3. Андреас Стьернен (Норвегия) – 766,2
    4. Камиль Стох (Польша) – 750,9
    5. Штефан Ляйхе (Германия) – 748,1
    6. Роман Куделька (Чехия) – 746,6
    7. Давид Кубацки (Польша) – 742,5
    8. Тими Зайц (Словения) – 741,3
    9. Роберт Юханссон (Норвегия) – 729,9
    10. Даниэль Хубер (Австрия) – 726,8...
    12. Рихард Фрайтаг (Германия) – 712,8
    13. Симон Амманн (Швейцария) – 711,3...
    15. Карл Гейгер (Германия) – 702,0
    16. Евгений Климов (Россия) – 691,6...
    20. Штефан Крафт (Австрия) – 614,1...
    64. Роман Трофимов (Россия) – 82,0

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