«Турне четырех трамплинов». 4-й этап. Климов, Кобаяси, Крафт и Стох выступят в квалификации

6 января в австрийском Бишофсхофене пройдет заключительный этап «Турне четырех трамплинов».
Прыжки с трамплина
«Турне четырех трамплинов»
4-й этап
Бишофсхофен, Австрия
HS140
Начало квалификации – 16.00 по московскому времени, начало финала – 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на телеканале Eurosport.
Общий зачет после 3-го этапа
1. Рею Кобаяси (Япония) – 815,9
2. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 770,4
3. Андреас Стьернен (Норвегия) – 766,2
4. Камиль Стох (Польша) – 750,9
5. Штефан Ляйхе (Германия) – 748,1
6. Роман Куделька (Чехия) – 746,6
7. Давид Кубацки (Польша) – 742,5
8. Тими Зайц (Словения) – 741,3
9. Роберт Юханссон (Норвегия) – 729,9
10. Даниэль Хубер (Австрия) – 726,8...
12. Рихард Фрайтаг (Германия) – 712,8
13. Симон Амманн (Швейцария) – 711,3...
15. Карл Гейгер (Германия) – 702,0
16. Евгений Климов (Россия) – 691,6...
20. Штефан Крафт (Австрия) – 614,1...
64. Роман Трофимов (Россия) – 82,0