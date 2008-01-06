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    Брисбен (ATP). Финал. Медведев сыграет с Нисикори

    Теги результаты ATP Кеи Нисикори Brisbane International Даниил Медведев Теннис

    В финале турнира в Брисбене Даниил Медведев в третий раз в карьере сыграет с японцем Кеи Нисикори. Сейчас счет в личных встречах 1:1, но Медведев выиграл последний матч в финале турнира в Токио в прошлом году.

    Кроме того, россиянин выиграл последние три финала ATP, а Нисикори – проиграл последние девять.

    Матч начнется не раньше 12:00 по Москве.

    Сетка турнира здесь.

    Brisbane International

    Брисбен, Австралия

    31 декабря 2018 – 6 января 2019

    ATP World Tour 250

    Призовой фонд – 589 680 долларов

    Открытые корты, хард

    Финал

    Даниил Медведев (Россия) Кеи Нисикори (Япония)
    Дата проведения
    6 января, 11.00
    Онлайн матча
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