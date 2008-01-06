Брисбен (ATP). Финал. Медведев сыграет с Нисикори

В финале турнира в Брисбене Даниил Медведев в третий раз в карьере сыграет с японцем Кеи Нисикори. Сейчас счет в личных встречах 1:1, но Медведев выиграл последний матч в финале турнира в Токио в прошлом году.

Кроме того, россиянин выиграл последние три финала ATP, а Нисикори – проиграл последние девять.

Матч начнется не раньше 12:00 по Москве.

Сетка турнира здесь.

Brisbane International



Брисбен, Австралия

31 декабря 2018 – 6 января 2019

ATP World Tour 250

Призовой фонд – 589 680 долларов

Открытые корты, хард

Финал