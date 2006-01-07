Лука Модрич: «Игроки «Реала» не на своем уровне. Это не вопрос удачи, нужно сесть и поговорить как мужики»

Полузащитник «Реала» поделился мыслями о поражении от «Реал Сосьедад» (0:2).

«Многие из нас выступают не на своем уровне. Нам нельзя давать случаться дерьму в начале каждого матча. Давайте будем честны: это не вопрос удачи. Мы много создаем моментов и не реализуем, но и много пропускаем. Есть причины, по которым все это происходит.

Судья сегодня провел не лучший матч. Но наши проблемы заключаются не в судействе и не в видеоповторах, хоть я и не буду отрицать, что нам не помогают. Наши проблемы заключаются в другом.

Судья сказал мне, что ему передали, что пенальти не было. Для меня выглядит невероятным, что там не было назначено 11-метрового, но матч закончился. В Испании VAR всех смущает и, похоже, вредит больше всех, но я больше не хочу это обсуждать.

Нам нужно прогрессировать. Мы сейчас не в идеальной ситуации. Нам нужно единение, быть командой на поле. Мы не говорим, что чемпионат уже проигран нужно идти от матча к матчу.

Нужно сесть и поговорить как мужикам, чтобы все исправить», – сказал Модрич.

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