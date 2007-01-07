«Реал» объявил о переходе Браима Диаса из «Ман Сити»

Браим Диас официально стал игроком .

Мадридский клуб объявил о переходе полузащитника .

Детали сделки не раскрываются, ранее сообщалось, что заплатит за 19-летнего испанца, контракт которого с «Сити» был рассчитан до конца нынешнего сезона, 15 миллионов евро плюс 7 миллионов евро в качестве возможных бонусов.

Диас заключил с «Реалом» контракт сроком на 5,5 лет, до лета 2025 года. В понедельник он пройдет медобследование и будет представлен в качестве игрока «Мадрида».

Его подробную статистику можно изучить здесь.