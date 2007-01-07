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    «Реал» объявил о переходе Браима Диаса из «Ман Сити»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига трансферы Браим Диас Футбол

    Браим Диас официально стал игроком «Реала».

    Мадридский клуб объявил о переходе полузащитника «Манчестер Сити».

    Детали сделки не раскрываются, ранее сообщалось, что «Реал» заплатит за 19-летнего испанца, контракт которого с «Сити» был рассчитан до конца нынешнего сезона, 15 миллионов евро плюс 7 миллионов евро в качестве возможных бонусов.

    Диас заключил с «Реалом» контракт сроком на 5,5 лет, до лета 2025 года. В понедельник он пройдет медобследование и будет представлен в качестве игрока «Мадрида».

    Его подробную статистику можно изучить здесь.

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