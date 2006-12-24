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    Гараничев – 3-й в масс-старте, Кокорин и Мамаев сыграют против сотрудников «Бутырки» и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. На Кубке мира по биатлону прошли масс-старты. Йоханнес Бо выиграл, Гараничев – 3-й. В женской гонке Кузьмина победила, Фиалкова – 2-я. Гараничев сообщил, что в Нове-Место группа чешских болельщиков негативно реагировала на российских спортсменов.

    2. Самодурова вошла в сборную России на ЧЕ по фигурному катанию, Туктамышева выступит на Универсиаде, Медведева – запасная на обоих турнирах. По словам Мишина, федерация поручила готовить Туктамышеву к ЧМ. А еще Медведева сфотографировала Загитову с букетом роз во время ЧР.

    3. Действительно важное про спорт. Кокорин и Мамаев сыграют за команду заключенных в матче с сотрудниками «Бутырки». У них будут толстовки с номерами.

    4. И вдогонку. Киевское «Динамо» сняло с продажи новогодние сувениры со свиньями из-за ассоциаций со «Спартаком».

    5. О трансферах. Рабьо одной ногой в «Барсе». «Юве» – фаворит в борьбе за Рэмзи. Люка Эрнандес близок к переходу в «Баварию». «МЮ» всерьез претендует на Маноласа.

    6. «Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» со счетом 6:2 и укрепился на 3-м месте в английской премьер-лиге. В испанской примере «Валенсия» с трудом победила «Уэску», а «Севилья» в меньшинстве вырвала ничью у «Леганеса».

    7. «Интер» временно отстранил Наингголана по дисциплинарным причинам. Он не сыграет с «Наполи».

    8. В НХЛ два очка Панарина помогли «Коламбусу» победить «Нью-Джерси». Бобровский сделал шатаут и добился 4-й победы подряд. Ковальчук набрал очки во втором матче кряду. Остальные результаты – здесь.

    9. В КХЛ «Автомобилист» победил «Трактор», «Магнитка» обыграла «Слован».

    10. В НБА «Детройт» уступил «Атланте», «Лейкерс» проиграли «Мемфису». Другие результаты – здесь.

    Цитата.

    Гари Невилл: «Боюсь, «Ливерпуль» станет чемпионом. Тогда мне придется уехать в Папуа-Новую Гвинею»

    Ну, как говорится, you’ll never walk alone, Gary.

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