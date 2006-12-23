Евгений Гараничев: «В Нове-Место группа чешских болельщиков негативно реагировала, когда мимо проезжал русский спортсмен»

Россиянин Евгений Гараничев посетовал на поведение чешских поклонников биатлона во время гонки с массового старта в Нове-Место.

«В Хохфильцене и здесь, в Нове Место, стояла группа болельщиков, судя по флагам и одежде, это была чешская фан-группа, которые кричали «Уууууу», когда мимо них проезжал русский спортсмен.

Не знаю, что они там начитались или услышали, но даже наши соперники, те, кто яростно выступает против допинга, такого себе не позволяют. Это, конечно, 1%, может, даже меньше от общего числа, так что остальные поддерживали яростно всех, и мне здесь, в Нове-Место, это очень помогло», - сказал Гараничев.