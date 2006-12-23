Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо, Логинов, Фуркад, Елисеев, Гараничев и Малышко выступают в гонке

Сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место проходит мужская гонка с общего старта. Россию представляют Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко.

Дата проведения 23 декабря, 13.45

Стартовый лист