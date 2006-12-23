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    Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо, Логинов, Фуркад, Елисеев, Гараничев и Малышко выступают в гонке

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    Сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место проходит мужская гонка с общего старта. Россию представляют Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко.

    Дата проведения
    23 декабря, 13.45
    Онлайн гонки

    Нове Место, Чехия. Масс-старт

    Стартовый лист

    1  Йоханнес Бо
    2  Александр Логинов
    3  Антонин Гигонна
    4  Симон Эдер
    5  Мартен Фуркад
    6  Симон Дестье
    7  Тарьей Бо
    8  Юлиан Эберхард
    9  Беньямин Вегер
    10  Бенедикт Долль
    11  Кентен Фильон-Майе
    12  Арнд Пайффер
    13  Яков Фак
    14  Лукас Хофер
    15  Михал Крчмарж
    16  Себастьян Самуэльссон
    17  Ветле Шостад Кристиансен
    18  Матвей Елисеев
    19  Хенрик Л’Абе Лунн
    20  Йоханнес Кюн
    21  Симон Шемп
    22  Кристиан Гоу
    23  Эрленд Овренг Бьонтегорд
    24  Мартин Понсилуома
    25  Артем Прима
    26  Дмитрий Пидручный
    27  Ондржей Моравец
    28  Йеспер Нелин
    29  Евгений Гараничев
    30  Дмитрий Малышко

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