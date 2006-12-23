Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо, Логинов, Фуркад, Елисеев, Гараничев и Малышко выступают в гонке

Сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место проходит мужская гонка с общего старта. Россию представляют Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко.
- Дата проведения
- 23 декабря, 13.45
Нове Место, Чехия. Масс-старт
Стартовый лист
|1
|Йоханнес Бо
|2
|Александр Логинов
|3
|Антонин Гигонна
|4
|Симон Эдер
|5
|Мартен Фуркад
|6
|Симон Дестье
|7
|Тарьей Бо
|8
|Юлиан Эберхард
|9
|Беньямин Вегер
|10
|Бенедикт Долль
|11
|Кентен Фильон-Майе
|12
|Арнд Пайффер
|13
|Яков Фак
|14
|Лукас Хофер
|15
|Михал Крчмарж
|16
|Себастьян Самуэльссон
|17
|Ветле Шостад Кристиансен
|18
|Матвей Елисеев
|19
|Хенрик Л’Абе Лунн
|20
|Йоханнес Кюн
|21
|Симон Шемп
|22
|Кристиан Гоу
|23
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|24
|Мартин Понсилуома
|25
|Артем Прима
|26
|Дмитрий Пидручный
|27
|Ондржей Моравец
|28
|Йеспер Нелин
|29
|Евгений Гараничев
|30
|Дмитрий Малышко