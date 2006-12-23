Рабьо подпишет предварительный контракт с «Барсой» и получит подписной бонус в 10 млн евро

Полузащитник Адриен Рабьо близок к сделке с «Барселоной».

По информации Téléfoot, 23-летний хавбек подпишет предварительное соглашение в ближайшие недели (не раньше 1 января).

Рабьо также получит подписной бонус в размере 10 миллионов евро. Эту же сумму называет и Mundo Deportivo.

Официально француз сможет присоединится к «Барселоне» следующим летом, когда истечет срок действия его контракта с «ПСЖ».

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