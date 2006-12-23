Рабьо подпишет предварительный контракт с «Барсой» и получит подписной бонус в 10 млн евро

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо близок к сделке с «Барселоной».
По информации Téléfoot, 23-летний хавбек подпишет предварительное соглашение в ближайшие недели (не раньше 1 января).
Рабьо также получит подписной бонус в размере 10 миллионов евро. Эту же сумму называет и Mundo Deportivo.
Официально француз сможет присоединится к «Барселоне» следующим летом, когда истечет срок действия его контракта с «ПСЖ».
Мать Рабьо: «Решение об уходе из «ПСЖ» окончательное. Пути назад нет, Адриен покупает свою свободу»