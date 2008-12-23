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    Алексей Мишин: «Федерация поручила готовить Туктамышеву к ЧМ-2019. Будем отстреливаться от японского цунами тройным акселем»

    Теги чемпионат мира сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

    Алексей Мишин, тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, сообщил, что спортсменка выписана из больницы после воспаления легких.

    «Она только выписалась из больницы. Сейчас будет процесс восстановления и планирование нагрузок», – сказал Мишин.

    «Федерация поручила мне готовить Лизу к чемпионату мира. Как орудие большого калибра. Мы должны противопоставить японским потугам на тройной аксель Лизин совершенный тройной аксель. Мы должны отстреливаться от японского цунами своим тройным акселем», – цитирует тренера «Р-Спорт».

    Из-за болезни фигуристка пропустила чемпионат России в Саранске. Туктамышева стала запасной в составе сборной России на чемпионат Европы в Минске и вошла в состав команды на Универсиаду в Красноярске.

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