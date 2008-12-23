Алексей Мишин: «Федерация поручила готовить Туктамышеву к ЧМ-2019. Будем отстреливаться от японского цунами тройным акселем»

Алексей Мишин, тренер российской фигуристки , сообщил, что спортсменка выписана из больницы после воспаления легких.

«Она только выписалась из больницы. Сейчас будет процесс восстановления и планирование нагрузок», – сказал Мишин.

«Федерация поручила мне готовить Лизу к чемпионату мира. Как орудие большого калибра. Мы должны противопоставить японским потугам на тройной аксель Лизин совершенный тройной аксель. Мы должны отстреливаться от японского цунами своим тройным акселем», – цитирует тренера «Р-Спорт».

Из-за болезни фигуристка пропустила чемпионат России в Саранске. Туктамышева стала запасной в составе сборной России на чемпионат Европы в Минске и вошла в состав команды на Универсиаду в Красноярске.