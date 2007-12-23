«Интер» временно отстранил Наингголана по дисциплинарным причинам. Он не сыграет с «Наполи»

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан отстранен от футбола по дисциплинарным причинам.

«Интер» может подтвердить, что Раджа Наингголан был временно отстранен от футбольной деятельности по дисциплинарным причинам», – говорится в заявлении клуба.

Никаких подробностей «Интер» не сообщил.

По некоторой информации, Наингголан опоздал на тренировку сегодня утром.

Наингголан пропустит матч против «Наполи», который состоится 26 декабря.

На этой неделе сообщалось, что у него украла 150 000 евро банда, которая сфальсифицировала его чеки.

Также выяснилось, что Наингголан проиграл много денег во время нескольких поездок в казино Монте-Карло в августе.