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    «Интер» временно отстранил Наингголана по дисциплинарным причинам. Он не сыграет с «Наполи»

    Теги Интер серия А Италия происшествия Наполи Раджа Наингголан Футбол

    Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан отстранен от футбола по дисциплинарным причинам. 

    «Интер» может подтвердить, что Раджа Наингголан был временно отстранен от футбольной деятельности по дисциплинарным причинам», – говорится в заявлении клуба. 

    Никаких подробностей «Интер» не сообщил.

    По некоторой информации, Наингголан опоздал на тренировку сегодня утром.

    Наингголан пропустит матч против «Наполи», который состоится 26 декабря.

    На этой неделе сообщалось, что у него украла 150 000 евро банда, которая сфальсифицировала его чеки.

    Также выяснилось, что Наингголан проиграл много денег во время нескольких поездок в казино Монте-Карло в августе.

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