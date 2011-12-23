Киевское «Динамо» сняло с продажи сувениры со свиньями из-за ассоциаций со «Спартаком»

Киевское выпустило сувениры со свиньями под Новый год, но вскоре эта сувенирная продукция была снята с продажи.

Официальный фан-шоп «Динамо» выступил с заявлением по этому поводу.

«Традиционно в преддверии новогодних праздников наш официальный клубный фан-шоп выпускает сувенирную продукцию с символикой наступающего года по китайскому календарю.

Как известно, 2019-й будет годом Желтой Земляной Свиньи (Кабана). Именно поэтому с этим символом и были разработаны некоторые позиции сувенирной продукции для фан-шопа.

К сожалению, часть наших болельщиков восприняла подобные сувениры крайне негативно, увидев какую-то связь сувенира с давним противостоянием киевского «Динамо» и московского .

Фан-магазин подчеркивает, что ни в коем случае не хотел никого обидеть, и не планировал, чтобы сувенир ассоциировался со «Спартаком» или каким-либо другим клубом. Исходя из сложившейся ситуации, было принято решение снять с продажи данную продукцию», – говорится в заявлении.