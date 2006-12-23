Кокорин и Мамаев сыграют за команду заключенных в матче с сотрудниками «Бутырки». У них будут толстовки с номерами

Нападающий Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев сыграют за команду заключенных в футбольном матче с командой сотрудников СИЗО «Бутырка».

Представитель православной общественной организации «Сорок сороков» Елена Абдулаева сообщила, что в СИЗО есть все условия для проведения игры, а Кокорину и Мамаеву сошьют толстовки с настоящими номерами.

«Мы предложили сформировать две команды – заключенных и сотрудников. Можем усилить команду сотрудников нашими общественниками, среди которых есть классные игроки.

В самом СИЗО для игры есть все условия. Поле – на свежем воздухе, от снега мы его очистим. Мы уже играли в этом году там в футбол (команда сотрудников против команды «Сорок сороков»).

Толстовки для игры заключенных сошьем – для и Кокорина они будут с их настоящими номерами», – сказала Абдулаева.

Мамаев обрадовался новости о проведении матча: «Я, конечно, за! Отличная идея! Все, что мне нужно, – чтобы я сам собрал команду. Кокориных – старшего и младшего – уговорю, не сомневайтесь! Никто не откажется, вот увидите».

Кирилл, брат Александра Кокорина, также намерен сыграть в матче. «Сразиться на футбольном поле с командой сотрудников — это моя мечта сейчас. Думаете, нам разрешат?».

Идея проведения матча одобрена также в Федеральной службе исполнения наказаний.

«Волею случая в Бутырке отказались два выдающихся футболиста. Встретиться с ними на футбольном поле на свободе было бы просто нереально для подавляющего большинства граждан.

Но так случилось, что они попали к этим самым простым гражданам за решетку», — сказал замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.