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    Кокорин и Мамаев сыграют за команду заключенных в матче с сотрудниками «Бутырки». У них будут толстовки с номерами

    Теги Зенит премьер-лига Россия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев сыграют за команду заключенных в футбольном матче с командой сотрудников СИЗО «Бутырка».

    Представитель православной общественной организации «Сорок сороков» Елена Абдулаева сообщила, что в СИЗО есть все условия для проведения игры, а Кокорину и Мамаеву сошьют толстовки с настоящими номерами.

    «Мы предложили сформировать две команды – заключенных и сотрудников. Можем усилить команду сотрудников нашими общественниками, среди которых есть классные игроки.

    В самом СИЗО для игры есть все условия. Поле – на свежем воздухе, от снега мы его очистим. Мы уже играли в этом году там в футбол (команда сотрудников против команды «Сорок сороков»).

    Толстовки для игры заключенных сошьем – для Мамаева и Кокорина они будут с их настоящими номерами», – сказала Абдулаева.

    Мамаев обрадовался новости о проведении матча: «Я, конечно, за! Отличная идея! Все, что мне нужно, – чтобы я сам собрал команду. Кокориных – старшего и младшего – уговорю, не сомневайтесь! Никто не откажется, вот увидите».

    Кирилл, брат Александра Кокорина, также намерен сыграть в матче. «Сразиться на футбольном поле с командой сотрудников — это моя мечта сейчас. Думаете, нам разрешат?».

    Идея проведения матча одобрена также в Федеральной службе исполнения наказаний. 

    «Волею случая в Бутырке отказались два выдающихся футболиста. Встретиться с ними на футбольном поле на свободе было бы просто нереально для подавляющего большинства граждан.

    Но так случилось, что они попали к этим самым простым гражданам за решетку», — сказал замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.

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