Фурсенко направил в суд ходатайство о переводе Кокорина под домашний арест и приложил письма Семака и игроков «Зенита»

«Зенит» обратился в суд по делу форварда Александра Кокорина.
Петербургский клуб прислал ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест для игрока за подписью президента клуба Сергея Фурсенко и приложил положительную характеристику.
Кроме того, в суд поступило письмо от главного тренера Сергея Семака, который лично поручился за Кокорина, а также коллективное письмо от игроков «Зенита», обязавшихся помочь игроку продемонстрировать раскаяние.
Также поступила положительная характеристика по месту жительства. Суд, впрочем, заявил, что Фурсенко не может ходатайствовать об этом, но приобщил все характеристики к делу.
Вчера Кокорину и хавбеку «Краснодара» Павлу Мамаеву, которые взяты под стражу до 8 декабря, предъявили обвинения в совершении двух преступлений по статье «Побои» и одного по статье «Хулиганство».
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