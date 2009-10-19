Фурсенко направил в суд ходатайство о переводе Кокорина под домашний арест и приложил письма Семака и игроков «Зенита»

обратился в суд по делу форварда Александра Кокорина.

Петербургский клуб прислал ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест для игрока за подписью президента клуба и приложил положительную характеристику.

Кроме того, в суд поступило письмо от главного тренера Сергея Семака, который лично поручился за Кокорина, а также коллективное письмо от игроков , обязавшихся помочь игроку продемонстрировать раскаяние.

Также поступила положительная характеристика по месту жительства. Суд, впрочем, заявил, что Фурсенко не может ходатайствовать об этом, но приобщил все характеристики к делу.

Вчера Кокорину и хавбеку «Краснодара» Павлу Мамаеву, которые взяты под стражу до 8 декабря, предъявили обвинения в совершении двух преступлений по статье «Побои» и одного по статье «Хулиганство».

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