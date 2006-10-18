ВЦИОМ: 86% россиян знают о драке Кокорина и Мамаева с чиновниками. 6% считают, что игроков не следует наказывать

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, как россияне оценивают инцидент с участием футболистов и Павла Мамаева.

8 октября в Москве произошла драка с участием Кокорина, Мамаева, директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина (в тот же день компания игроков избила водителя ведущей «Первого канала» – прим. Sports.ru). Об этом инциденте известно 86% россиян.

По мнению 48% респондентов, в произошедшей драке виноваты футболисты (55% среди тех, кто знает об инциденте). Четверть опрошенных (24%) считают, что все участники драки виноваты в равной степени. Еще 3% полагают, что инцидента не было, а футболистов хотят оболгать.

Четверть опрошенных (23%) считают, что Мамаев и Кокорин должны понести наказание, предусмотренное законодательством РФ (31% среди тех, кто винит футболистов в произошедшем).

Еще 13% участников опроса полагают, что футболистов следует наказать, но они не смогли назвать конкретных мер пресечения подобного поведения.

Среди прочих способов наказания россияне называют штраф и исключение из клуба (по 9%). О лишении свободы высказались 7% респондентов.

О том, что Кокoрина и Мамaева не следует наказывать за произошедший инцидент, заявили 6% россиян (56% среди тех, кто считает, что драки не было и 47% среди тех, кто полагает, что виноваты другие участники драки).

Более половины россиян (58%) считают, что решение отстранить Мамаева от тренировок и расторгнуть с ним договор – правильное (80% среди тех, кто считает игроков виновными). Обратного мнения придерживаются 23% опрошенных (69% среди тех, кто считает, что виноваты другие участники драки).

По отношению к Кокорину ситуация схожая: 53% респондентов считают его отстранение правильным решением.

Опрос проведен 12 октября методом случайной выборки. В телефонное интервью участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Сегодня Кокорину и Мамаеву, которые взяты под стражу до 8 декабря, предъявлены обвинения в совершении двух преступлений по статье «Побои» и одного по статье «Хулиганство».

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