Пранкеры позвонили Фурсенко: «Кокорин и Мамаев думали, что мы их отмажем. Но как можно отмазывать за такие вещи? Просто уроды»

Президент Сергей Фурсенко ответил на звонок пранкеров Лексуса и Вована, которые от имени экс-министра спорта РФ Виталия Мутко попросили рассказать о ситуации с нападающим .

«Столько души в них вложено было, я имею в виду Кокорина. Ну, просто, Виталий Леонтьевич… Настолько обидно… Просто уроды самые настоящие.

Виталий Леонтьевич, сколько мы вложили всего в этот футбол. Мне обидно просто до слез, понимаете?

Утром прислали [сообщение], что у нас клуб самый посещаемый, в мире на 20-м месте. Только обрадовались – и тут одно за другим, как понеслось…

Они-то думали, что мы их отмажем. Но как можно отмазывать за такие вещи? Просто уроды.

Мне когда [министр спорта РФ Павел] Колобков позвонил, не поверил, что произошло. Вы поймите, что мы подготовили его, полгода не играл, две игры блестяще сыграл.

Что делать с ним? Пускай правосудие решит. Ну он хороший парень вообще, по сути. Но как только он с этим сходится, так все…

Каждый раз одно и то же», – сказал Фурсенко.

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