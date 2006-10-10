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    Пранкеры позвонили Фурсенко: «Кокорин и Мамаев думали, что мы их отмажем. Но как можно отмазывать за такие вещи? Просто уроды»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко премьер-лига Россия Павел Мамаев Александр Кокорин Павел Колобков Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко ответил на звонок пранкеров Лексуса и Вована, которые от имени экс-министра спорта РФ Виталия Мутко попросили рассказать о ситуации с нападающим Александром Кокориным.

    «Столько души в них вложено было, я имею в виду Кокорина. Ну, просто, Виталий Леонтьевич… Настолько обидно… Просто уроды самые настоящие.

    Виталий Леонтьевич, сколько мы вложили всего в этот футбол. Мне обидно просто до слез, понимаете?

    Утром прислали [сообщение], что у нас клуб самый посещаемый, в мире на 20-м месте. Только обрадовались – и тут одно за другим, как понеслось…

    Они-то думали, что мы их отмажем. Но как можно отмазывать за такие вещи? Просто уроды.

    Мне когда [министр спорта РФ Павел] Колобков позвонил, не поверил, что произошло. Вы поймите, что мы подготовили его, полгода не играл, две игры блестяще сыграл.

    Что делать с ним? Пускай правосудие решит. Ну он хороший парень вообще, по сути. Но как только он с этим Мамаевым сходится, так все…

    Каждый раз одно и то же», – сказал Фурсенко.

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