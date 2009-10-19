Сергей Семак: «На Кокорина рассчитываем. Нужно адекватное наказание, судить по зарплате нельзя»

Главный тренер Сергей Семак высказался о форварде Александре Кокорине, который попал в СИЗО и обвиняется в побоях и хулиганстве.

– Как вы относитесь к ситуации, в которой оказался Кокорин? Наверняка вы серьезно рассчитывали на его возвращение в состав после травмы.

– И рассчитывали, и рассчитываем. По тем событиям никто не может защищать. Это абсолютно поступок, который нельзя описать словами, все все прекрасно видели.

Я рад, что это событие не повлекло более тяжелых последствий, никто никого не покалечил. Нужно адекватное наказание. Судить человека по тому, сколько он зарабатывает, нельзя.

Мне бы хотелось, чтобы ребята продолжили заниматься своим делом. Чтобы их наказание было как сигнал, взять веники и что-то подмести внутри себя, – цитирует Семака корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

Вчера Кокорину и хавбеку «Краснодара» Павлу Мамаеву, которые взяты под стражу до 8 декабря, предъявили обвинения в совершении двух преступлений по статье «Побои» и одного по статье «Хулиганство».

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