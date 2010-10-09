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    Кокорин и Мамаев пели Gangnam Style, избивая чиновника Пака

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев во время избиения чиновника Минпромторга Дениса Пака издевались над мужчиной.

    «Во время избиения Пака футболисты Кокорин и Мамаев пели песню Gangnam Style [cингл южнокорейского исполнителя PSY], а до этого обозвали мужика «каким-то китайцем», так что подтекст очевиден.

    Пак от этого пришел в бешенство, чудовищно обиделся и на допросе четко дал понять, что с рук им это не сойдет», – сообщает телеграм-канал Mash.

    Ранее адвокат Пака исключил досудебное соглашение с игроками, назвав произошедшее «хулиганством по мотивам расовой неприязни».

    Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

    Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

    По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои». Игроки задержаны.

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