Кокорин и Мамаев пели Gangnam Style, избивая чиновника Пака

Форвард Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев во время избиения чиновника Минпромторга Дениса Пака издевались над мужчиной.

«Во время избиения Пака футболисты Кокорин и Мамаев пели песню Gangnam Style [cингл южнокорейского исполнителя PSY], а до этого обозвали мужика «каким-то китайцем», так что подтекст очевиден.

Пак от этого пришел в бешенство, чудовищно обиделся и на допросе четко дал понять, что с рук им это не сойдет», – сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее адвокат Пака исключил досудебное соглашение с игроками, назвав произошедшее «хулиганством по мотивам расовой неприязни».

Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои». Игроки задержаны.

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