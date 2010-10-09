Появилось видео избиения Кокориным и Мамаевым водителя ведущей «Первого канала»

В интернете появилось видео нападения футболистов и Павла Мамаева на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

На видео игроки и их знакомые жестоко избивают Виталия Соловчука.

У пострадавшего сломан нос, ушиб головного мозга и многочисленные гематомы, передает телеграм-канал 112.

Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили 33-летнего гражданина Беларуси, который попал в реанимацию.

По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

Кокорин ударил чиновника стулом. Заведено уголовное дело

Кокорин и Мамаев избили еще одного человека. «Зенит» и «Краснодар» намерены расторгнуть контракты

История шумной дружбы Кокорина и Мамаева