Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Появилось видео избиения Кокориным и Мамаевым водителя ведущей «Первого канала»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия видео Павел Мамаев Первый канал Александр Кокорин Краснодар Мамай и Коко Футбол

    В интернете появилось видео нападения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

    На видео игроки и их знакомые жестоко избивают Виталия Соловчука.

    У пострадавшего сломан нос, ушиб головного мозга и многочисленные гематомы, передает телеграм-канал 112.

    Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

    Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили 33-летнего гражданина Беларуси, который попал в реанимацию.

    По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

    Кокорин ударил чиновника стулом. Заведено уголовное дело

    Кокорин и Мамаев избили еще одного человека. «Зенит» и «Краснодар» намерены расторгнуть контракты

    История шумной дружбы Кокорина и Мамаева

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться