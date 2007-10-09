Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Появилось видео с водителем ведущей «Первого канала», которого избили Кокорин и Мамаев

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия видео Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Мамай и Коко Футбол

    Опубликовано видео из больницы, где находится водитель ведущей «Первого канала» после нападения на него со стороны футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    «Соловьев в больнице, сознании и гневе», – прокомментировал видео телеграм-канал Mash.

    Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

    Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси Виктор Соловьев получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

    По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

    Кокорин ударил чиновника стулом. Заведено уголовное дело

    Кокорин и Мамаев, кажется, избили еще одного человека. Он попал в реанимацию

    История шумной дружбы Кокорина и Мамаева

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться