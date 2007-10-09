Появилось видео с водителем ведущей «Первого канала», которого избили Кокорин и Мамаев

Опубликовано видео из больницы, где находится водитель ведущей «Первого канала» после нападения на него со стороны футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
«Соловьев в больнице, сознании и гневе», – прокомментировал видео телеграм-канал Mash.
Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.
Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси Виктор Соловьев получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.
По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».
Кокорин ударил чиновника стулом. Заведено уголовное дело
Кокорин и Мамаев, кажется, избили еще одного человека. Он попал в реанимацию