Появилось видео с водителем ведущей «Первого канала», которого избили Кокорин и Мамаев

Опубликовано видео из больницы, где находится водитель ведущей «Первого канала» после нападения на него со стороны футболистов и Павла Мамаева.

«Соловьев в больнице, сознании и гневе», – прокомментировал видео телеграм-канал Mash.

Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси Виктор Соловьев получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

Кокорин ударил чиновника стулом. Заведено уголовное дело

Кокорин и Мамаев, кажется, избили еще одного человека. Он попал в реанимацию

История шумной дружбы Кокорина и Мамаева