Кокорин и Мамаев задержаны

Форвард Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев задержаны.

Об этом сообщает «РЕН ТВ». При этом в московской полиции информацию о задержании футболистов опровергают.

Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам заведено уголовное дело по статье «побои».

Допрос Кокорина и Мамаева запланирован на 15.00 по московскому времени.

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