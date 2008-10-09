Кокорин и Мамаев задержаны

Форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев задержаны.
Об этом сообщает «РЕН ТВ». При этом в московской полиции информацию о задержании футболистов опровергают.
Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.
Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.
По обоим эпизодам заведено уголовное дело по статье «побои».
Допрос Кокорина и Мамаева запланирован на 15.00 по московскому времени.
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