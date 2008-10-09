Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Кокорин и Мамаев задержаны

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев задержаны.

    Об этом сообщает «РЕН ТВ». При этом в московской полиции информацию о задержании футболистов опровергают.

    Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

    Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

    По обоим эпизодам заведено уголовное дело по статье «побои».

    Допрос Кокорина и Мамаева запланирован на 15.00 по московскому времени.

    Кокорин ударил чиновника стулом. Заведено уголовное дело

    Кокорин и Мамаев избили еще одного человека. «Зенит» и «Краснодар» намерены расторгнуть контракты

    История шумной дружбы Кокорина и Мамаева

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться