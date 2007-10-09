Адвокат Пака исключил досудебное соглашение с Кокориным и Мамаевым: «Это хулиганство по мотивам расовой неприязни»

Геннадий Удудян, адвокат чиновника Минпромторга Дениса Пака, рассказал о ситуации со своим клиентом, на которого напал футболист Александр Кокорин.

С Кокориным был хавбек «Краснодара» Павел Мамаев, а во время инцидента в кафе пострадал еще один чиновник – гендиректор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

– Все есть на видео, которое уже распространилось в сети. Произошло явное хулиганство по мотивам расовой неприязни, потому что издевательства в отношении моего доверителя основывались на расовых мотивах.

После чего он им сделал замечание и получил удар стулом по голове и несколько ударов по лицу кулаком. Фактически был избит.

В настоящее время у моего доверителя сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы.

Возбуждено уголовное дело по статье «побои» в отношении неустановленных лиц. Мой доверитель признан потерпевшим и допрошен в качестве потерпевшего.

- Он все-таки один проходит как потерпевший? Или его коллега тоже?

– Пока один. Коллега был допрошен в качестве свидетеля. Но планируется, что он тоже будет признан потерпевшим, потому что в отношении него тоже применялась физическая сила. И он также обращался за медицинской помощью.

- Какие-то попытки договориться в досудебном порядке, я так понимаю, вы исключаете?

– Исключаем, конечно. Данные деяния должны быть наказаны по всей строгости закона.

Не дай бог завтра на его месте могли бы оказаться я, вы, наши родственники. Сами понимаете, это люди, представляющие опасность для законопослушного общества.

- Вы подтверждаете, что виновниками инцидента были известные футболисты?

– Да, это и Павел Мамаев и их товарищи, с которыми они распивали алкогольные напитки.

- То есть они находились в состоянии алкогольного опьянения?

– Да, они были после гулянок. Видимо, устроили after party в «Кофемании».

- Сколько все-таки человек наносили удары?

– Больше 10 человек было с их стороны, – сказал адвокат.

Сегодня стало известно, что Кокорин и Мамаев за 2 часа до инцидента с чиновниками избили водителя ведущей «Первого канала», он в реанимации.

Кокорин ударил чиновника стулом. Заведено уголовное дело

История шумной дружбы Кокорина и Мамаева