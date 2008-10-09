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    Захарова про Кокорина и Мамаева: «Почему чиновники не додумались давать стульями по голове футболистам за пропущенные и незабитые голы?»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар политика Мария Захарова Кокорин и Мамаев Футбол

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на скандал с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

    «А почему чиновники раньше не додумались давать стульями по голове футболистам за пропущенные мячи и незабитые голы?

    Представляете: не пробил пенальти – получи стулом в табло. Не электронное, а свое», – написала Захарова в фэйсбуке.

    Позже она дополнила запись на своей странице:

    «UPD. «Российская газета» и «МК» написали, что я «предложила бить футболистов стульями». Одна газета написала, а вторая у нее списала чушь.

    Мне жаль, что уровень профессионализма этих журналистов справлялся с культурным уровнем этих двух футболистов. От «РГ» извинения получила».

    Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

    Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

    По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

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