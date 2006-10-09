Поперечный про Кокорина и Мамаева: «Я гнал с ними в «Сапсане», где они люто упарывались и орали в переговорке, как зверье и быдло»

Видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный высказался о скандале с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
«Видели кучу последних видосов, где Кокорин и друзья избивают несколько людей за последние пару дней?
Я гнал с ними в «Сапсане», где они люто упарывались и орали в переговорке, как зверье и быдло.
Подумал еще: «Ну **** [зачем] я буду на людей говно думать – я же тоже иногда угараю!
Первое впечатление оказалось правдивым: совсем поехали футболистики от ощущения того, что им все с рук сойдет. Их ведь все знают, да и бабла куча!
Кстати, Кокорина я узнал потому, что он был в майке «КОКОРИН», – написал Поперечный.
Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.
Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.
По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».
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