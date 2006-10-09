Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Поперечный про Кокорина и Мамаева: «Я гнал с ними в «Сапсане», где они люто упарывались и орали в переговорке, как зверье и быдло»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Мамай и Коко Футбол

    Видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный высказался о скандале с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    «Видели кучу последних видосов, где Кокорин и друзья избивают несколько людей за последние пару дней?

    Я гнал с ними в «Сапсане», где они люто упарывались и орали в переговорке, как зверье и быдло.

    Подумал еще: «Ну **** [зачем] я буду на людей говно думать – я же тоже иногда угараю!

    Первое впечатление оказалось правдивым: совсем поехали футболистики от ощущения того, что им все с рук сойдет. Их ведь все знают, да и бабла куча!

    Кстати, Кокорина я узнал потому, что он был в майке «КОКОРИН», – написал Поперечный.

    Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

    Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

    По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

    Кокорин ударил чиновника стулом. Заведено уголовное дело

    Кокорин и Мамаев избили еще одного человека. «Зенит» и «Краснодар» намерены расторгнуть контракты

    История шумной дружбы Кокорина и Мамаева

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться