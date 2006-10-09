Поперечный про Кокорина и Мамаева: «Я гнал с ними в «Сапсане», где они люто упарывались и орали в переговорке, как зверье и быдло»

Видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный высказался о скандале с участием футболистов и Павла Мамаева.

«Видели кучу последних видосов, где Кокорин и друзья избивают несколько людей за последние пару дней?

Я гнал с ними в «Сапсане», где они люто упарывались и орали в переговорке, как зверье и быдло.

Подумал еще: «Ну **** [зачем] я буду на людей говно думать – я же тоже иногда угараю!

Первое впечатление оказалось правдивым: совсем поехали футболистики от ощущения того, что им все с рук сойдет. Их ведь все знают, да и бабла куча!

Кстати, Кокорина я узнал потому, что он был в майке «КОКОРИН», – написал Поперечный.

Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

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