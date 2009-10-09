Профсоюз футболистов готов предоставить Кокорину и Мамаеву юридическую помощь

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, что готов оказать юридическую помощь нападающему Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

«За этой ситуацией мы, безусловно, следим. По-моему, санкции от клуба — это не самое страшное, поскольку речь идет о возбуждении уголовного дела, поэтому ребята нажили себе немало проблем.

Если им понадобится какая-то помощь от нас, мы всегда готовы помочь, потому что юридическая служба профсоюза не разделяет футболистов. Но на данную ситуацию я смотрю с сожалением: все то, что сделали летом игроки нашей сборной, вернув любовь к футболу и к игрокам, может быть перечеркнуто такими выходками.

Это уже нефутбольная плоскость, и нужны другие юристы и адвокаты. Но как я уже сказал, мы им всегда готовы помочь, они к нам могут всегда обратиться.

Они одни из наших ярких игроков и по умению, и по технике. Да, звезды всегда имеют тяжелый характер, но тут дело в стиле поведения, поскольку тут из раза в раз происходит одно и то же», – сказал Зотов.

Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси Виктор Соловьев получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

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