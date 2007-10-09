«Краснодар»: «Наложим на Мамаева максимальный штраф, отстраним от тренировок и сделаем все, чтобы разорвать контракт»

Пресс-служба выступила с заявлением относительно участия хавбека Павла Мамаева в двух драках.

«Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео – это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий.

Первое, что мы можем сделать – это применить все возможные санкции, указанные в контракте. Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок).

В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем все, чтобы этого добиться», – говорится в заявлении клуба.

Вчера Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси Виктор Соловьев получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

Кокорин ударил чиновника стулом. Заведено уголовное дело

Кокорин и Мамаев, кажется, избили еще одного человека. Он попал в реанимацию

История шумной дружбы Кокорина и Мамаева