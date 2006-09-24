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    Массимо Каррера: «Я доволен результатом и игрой своих ребят. Они отдали игре душу»

    Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Ивелин Попов Массимо Каррера Михаил Игнатов Футбол

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказал мнение об исходе матча 8-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

    – Я доволен результатом и прежде всего игрой своих ребят. Они выложились по полной программе, отдали игре душу. Это главное для меня.

    - Показалось, что во втором тайме «Спартак» думал только о контратаках. Был ли у вас другой план, и если да, то почему его не получилось реализовать?

    – Не согласен. Мы пытались играть так, как умеем. ЦСКА, кстати, тоже действовал на контратаках. Вот в первом тайме нам действительно не хватало смелости в игре с мячом.

    - Почему так долго находился на поле Попов? Он, похоже, не вошел в игру.

    – Снова не согласен. Попов проделал много работы. Делал то, что должен был. Потому и оставался на поле.

    - Не боялись выпускать в концовке такого важного матча совсем молодого Игнатова?

    – Нет, потому что этот парень готов играть. Да, он может ошибиться. Но он здорово работает, и я знаю, что он может дать команде.

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