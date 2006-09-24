Кирилл Набабкин: «Мы должны были выиграть у «Спартака». Ничья не по делу. Удачки чуть не хватало»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин дал комментарий после матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

– Мы должны были выигрывать. Ничья не по делу. Мы выглядели лучше. Они в принципе в первом тайме создали только один момент, с которого и забили.

Мы контролировали весь матч. К сожалению, не удалось забить второй гол, хотя предпосылок было очень много.

- Было много моментов с борьбой чуть ли не во вратарской . Чего там не хватало, последнего касания?

– Удачки чуть-чуть не хватало, завершения. Может, где-то замедлили, где надо было сыграть быстрее. И было бы все хорошо.

- Сегодня снова пришлось менять позиции, как ты и команда это воспринимаете?

– Мы же на тренировках все отрабатываем, готовимся по тактике. Это нормально, что в игре где-то можем поменять.

- Впечатления от недели, на которой две ничьих?

– К сожалению, две ничьих. Будем тренироваться, улучшать свои качества, прибавлять, – сказал Набабкин в эфире канала «Матч Премьер».