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    Массимо Каррера: «Если «Спартак» будет забивать со стандартов и побеждать, я не буду раздражаться»

    Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Зе Луиш Массимо Каррера Футбол

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча 8-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

    - Счет по игре?

    – Да, я думаю, да. Обе команды боролись, были моменты у той и другой команды. Результат справедлив.

    – В первом тайме «Спартаку» игра не удалась. Во втором команда прибавила, что изменили в перерыве?

    – Ничего. Просто сказал игрокам, что надо играть в футбол, как мы умеем. Вот и все.

    - Зе Луиш так и не вышел на поле. Он подустал?

    – В последнее время он все время играл. Я дал ему отдохнуть. У нас еще много матчей, плотный график.

    - Тренер ЦСКА сказал, что сегодня сказались матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Согласны?

    – Конечно, кубковые матчи посреди недели дают о себе знать. Когда играешь в таком плотном графике, это ощущается.

    - «Спартак» забил 7 мячей – ни одного с игры. Когда забьете с игры?

    – Если мы будем и дальше забивать со стандартов и побеждать, я не буду раздражаться. Главное – мы создаем моменты, голы придут, – сказал тренер в эфире телеканал «Матч Премьер».

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