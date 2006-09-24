Массимо Каррера: «Если «Спартак» будет забивать со стандартов и побеждать, я не буду раздражаться»

Главный тренер Массимо Каррера подвел итоги матча 8-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

- Счет по игре?

– Да, я думаю, да. Обе команды боролись, были моменты у той и другой команды. Результат справедлив.

– В первом тайме игра не удалась. Во втором команда прибавила, что изменили в перерыве?

– Ничего. Просто сказал игрокам, что надо играть в футбол, как мы умеем. Вот и все.

- так и не вышел на поле. Он подустал?

– В последнее время он все время играл. Я дал ему отдохнуть. У нас еще много матчей, плотный график.

- Тренер ЦСКА сказал, что сегодня сказались матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Согласны?

– Конечно, кубковые матчи посреди недели дают о себе знать. Когда играешь в таком плотном графике, это ощущается.

- «Спартак» забил 7 мячей – ни одного с игры. Когда забьете с игры?

– Если мы будем и дальше забивать со стандартов и побеждать, я не буду раздражаться. Главное – мы создаем моменты, голы придут, – сказал тренер в эфире телеканал «Матч Премьер».